< sekcia Zahraničie
Zelenskyj:Skoro 20 krajín chce uzavrieť s nami dohody v oblasti dronov
Ukrajina v apríli uzavrela obranné a dronové dohody s Nemeckom, Nórskom a Holandskom.
Autor TASR
Kyjev 11. mája (TASR) - Takmer dvadsať krajín sveta prejavilo záujem o uzavretie dohôd s Ukrajinou v oblasti dronov a štyri takéto dohody boli už aj podpísané. Na sociálnej sieti X to v pondelok uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Takmer 20 krajín je v súčasnosti zapojených v rôznych fázach: štyri dohody už boli podpísané a prvé kontrakty v rámci týchto dohôd sa teraz pripravujú,“ napísal Zelenskyj.
Od vypuknutia vojny v Iráne koncom februára sa Zelenskému podarilo pretaviť ukrajinskú expertízu v oblasti boja proti dronom na sériu úspešných diplomatických dohôd s viacerými krajinami Európy a Blízkeho východu, uvádza Reuters.
Ukrajina v apríli uzavrela obranné a dronové dohody s Nemeckom, Nórskom a Holandskom. Dlhodobé bezpečnostné partnerstvá zasa uzavrela so Saudskou Arábiou, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi.
„Takmer 20 krajín je v súčasnosti zapojených v rôznych fázach: štyri dohody už boli podpísané a prvé kontrakty v rámci týchto dohôd sa teraz pripravujú,“ napísal Zelenskyj.
Od vypuknutia vojny v Iráne koncom februára sa Zelenskému podarilo pretaviť ukrajinskú expertízu v oblasti boja proti dronom na sériu úspešných diplomatických dohôd s viacerými krajinami Európy a Blízkeho východu, uvádza Reuters.
Ukrajina v apríli uzavrela obranné a dronové dohody s Nemeckom, Nórskom a Holandskom. Dlhodobé bezpečnostné partnerstvá zasa uzavrela so Saudskou Arábiou, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi.