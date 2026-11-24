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Zelenskyj:Ukrajina bude v roku 2027 potrebovať podporu 115 miliárd eur
Nová pôžička pomôže Ukrajine posilniť jej obranné kapacity, zachovať základné verejné služby a zvýšiť odolnosť ekonomiky.
Autor TASR
Kyjev 24. novembra (TASR) - Ukrajina bude v budúcom roku potrebovať externú podporu vo výške 115 miliárd eur. Vo štvrtok to vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj. Najvyšším regionálnym predstaviteľom povedal, že vláda už zabezpečila financie v objeme 90 miliárd od EÚ a vedie rokovania o tom, kde získať zostávajúcich 25 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Európska komisia už predstavila spôsob, ako zabezpečiť toto financovanie, a my sa teraz snažíme dosiahnuť, aby ho EÚ podporila,“ povedal Zelenskyj. „Musíme získať ďalších 25 miliárd eur. Som presvedčený, že túto úlohu zvládneme,“ vyhlásil.
Nová pôžička pomôže Ukrajine posilniť jej obranné kapacity, zachovať základné verejné služby a zvýšiť odolnosť ekonomiky. Okrem toho podporí prepojenie ukrajinského a európskeho obranného priemyslu. Jej poskytnutie bude podmienené tým, že Kyjev bude pokračovať v reformách vrátane oblastí právneho štátu a boja proti korupcii.
Ukrajina už takmer päť rokov odoláva ruskej invázii a je finančne závislá od svojich západných spojencov. EÚ je v súčasnosti najväčším finančným podporovateľom Kyjeva a minulý týždeň navrhla poskytnutie novej pôžičky vo výške 45 miliárd eur, ktorá má pomôcť pokryť rozpočtový deficit krajiny v roku 2027. Ďalších 45 miliárd je súčasťou balíka, ktorý členské štáty Únie schválili už koncom minulého roka.
„Európska komisia už predstavila spôsob, ako zabezpečiť toto financovanie, a my sa teraz snažíme dosiahnuť, aby ho EÚ podporila,“ povedal Zelenskyj. „Musíme získať ďalších 25 miliárd eur. Som presvedčený, že túto úlohu zvládneme,“ vyhlásil.
Nová pôžička pomôže Ukrajine posilniť jej obranné kapacity, zachovať základné verejné služby a zvýšiť odolnosť ekonomiky. Okrem toho podporí prepojenie ukrajinského a európskeho obranného priemyslu. Jej poskytnutie bude podmienené tým, že Kyjev bude pokračovať v reformách vrátane oblastí právneho štátu a boja proti korupcii.
Ukrajina už takmer päť rokov odoláva ruskej invázii a je finančne závislá od svojich západných spojencov. EÚ je v súčasnosti najväčším finančným podporovateľom Kyjeva a minulý týždeň navrhla poskytnutie novej pôžičky vo výške 45 miliárd eur, ktorá má pomôcť pokryť rozpočtový deficit krajiny v roku 2027. Ďalších 45 miliárd je súčasťou balíka, ktorý členské štáty Únie schválili už koncom minulého roka.