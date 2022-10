Zelenskyj:Ukrajina má len 10 percent prostriedkov protivzdušnej obrany

Kyjev 13. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Ukrajina má momentálne len približne desať percent prostriedkov, ktoré by potrebovala na ochranu svojho vzdušného priestoru pred útokmi Ruska.



Zelenskyj to povedal vo štvrtok pred Parlamentným zhromaždením Rady Európy (PZ RE) v rámci série otázok a odpovedí, ktorú absolvoval prostredníctvom videospojenia. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.



Ukrajinský prezident tiež uviedol, že diplomacia nie je možná v prípade takých politikov, ktorí nerešpektujú medzinárodné právo a hranice iných krajín. Zopakoval preto, že so šéfom Kremľa Putinom rokovať nebude.



Zelenskyj okrem toho povedal, že situácia na území Charkovskej oblasti, ktoré bolo oslobodené spod ruskej okupácie, je "rovnako hrozná", ako bola v mestách Irpiň či Buča v okolí Kyjeva, kde sa po odsune ruských síl našli masové hroby.