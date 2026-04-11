Zelenskyj:Ukrajina na porušenie prímeria odpovie rovnakým spôsobom
Autor TASR
Kyjev 11. apríla (TASR) - Ukrajina bude dodržiavať veľkonočné prímerie, ktoré má nadobudnúť platnosť v sobotu popoludní, a na akékoľvek jeho porušenie zo strany Ruska odpovie „striktne rovnakým spôsobom“, uviedol v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ukrajina bude prímerie dodržiavať a odpovedať bude striktne rovnakým spôsobom. Absencia ruských úderov zo vzduchu, zo zeme a z mora bude znamenať, že z našej strany nepríde žiadna odozva,“ napísal Zelenskyj v príspevku na sieti X.
Pokoj zbraní v bojoch na Ukrajine počas osláv pravoslávnej Veľkej noci by sa mal začať v sobotu 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a skončiť o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ).
Počas veľkonočného prímeria, ktoré vlani nariadil ruský prezident Vladimir Putin, hlásili obe strany konfliktu jeho viaceré porušenia, pripomína DPA.
