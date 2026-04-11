Sobota 11. apríl 2026
Zelenskyj:Ukrajina na porušenie prímeria odpovie rovnakým spôsobom

.
Na snímke, ktorú poskytli ukrajinské záchranné služby, budova horí po útoku Rusko v meste Novhorod-Siverskyj v Černihivskej oblasti na Ukrajine v utorok 7. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Pokoj zbraní v bojoch na Ukrajine počas osláv pravoslávnej Veľkej noci by sa mal začať v sobotu 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a skončiť o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ).

Autor TASR
Kyjev 11. apríla (TASR) - Ukrajina bude dodržiavať veľkonočné prímerie, ktoré má nadobudnúť platnosť v sobotu popoludní, a na akékoľvek jeho porušenie zo strany Ruska odpovie „striktne rovnakým spôsobom“, uviedol v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Ukrajina bude prímerie dodržiavať a odpovedať bude striktne rovnakým spôsobom. Absencia ruských úderov zo vzduchu, zo zeme a z mora bude znamenať, že z našej strany nepríde žiadna odozva,“ napísal Zelenskyj v príspevku na sieti X.

Počas veľkonočného prímeria, ktoré vlani nariadil ruský prezident Vladimir Putin, hlásili obe strany konfliktu jeho viaceré porušenia, pripomína DPA.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude