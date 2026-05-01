Zelenskyj:Ukrajina reformuje armádu, zvýši plat a umožní demobilizáciu
Platy by sa mali zvýšiť najmä bojovým jednotkám a budú viac zohľadnené aj skúsenosti, uviedol prezident.
Autor TASR
Kyjev 1. mája (TASR) – Ukrajina spúšťa reformu svojej armády, v rámci ktorej plánujú výrazne zvýšiť platy vojakom na fronte a zvážia tiež postupné prepúšťanie príslušníkov po dlhej službe. Oznámil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa agentúr AFP, DPA a Reuters.
„V júni sa začne reforma – a prvé výsledky musia byť dosiahnuté už v júni, najmä v oblasti finančnej podpory pre vojakov, seržantov a veliteľov,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na platforme Telegram.
Ukrajinská armáda, ktorá už štyri roky odoláva ruskej invázii, zápasí s nedostatkom vojakov, keďže dobrovoľne narukovať je na rozdiel od začiatku konfliktu ochotných málo ľudí. Mobilizácia je nepopulárna a odvody kritizované ako agresívne viedli k ďalšej nespokojnosti, napísala AFP.
Vedenie armády preto hľadá nové spôsoby, ako službu zatraktívniť. Reformy by tak mali zahŕňať aj väčšie využívanie zmlúv na určitý čas namiesto časovo neobmedzenej služby. Detaily zmien podľa Zelenského dokončia počas tohto mesiaca.
Platy by sa mali zvýšiť najmä bojovým jednotkám a budú viac zohľadnené aj skúsenosti, uviedol prezident. Ako budú zvýšené výdavky financované, nevysvetlil. Európska únia v apríli uvoľnila pre Ukrajinu pôžičku vo výške 90 miliárd eur, ktorá má posilniť jej obranu a pokryť výdavky štátu na obdobie rokov 2026–27. Podľa správ médií by Kyjev mal dostať možnosť po prvý raz z týchto peňazí financovať priamo armádu, doplnila DPA.
