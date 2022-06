Zelenskyj:Ukrajina znovu ovládne južné oblasti obsadené ruskými silami

Kyjev 19. júna (TASR) – Ukrajinské sily opätovne ovládnu juh krajiny, vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu po prvej návšteve tamojšej frontovej línie. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Zelenskyj v sobotu po prvý raz od začiatku ruskej invázie navštívil juhoukrajinské mesto Mykolajiv, ako aj vojakov bojujúcich na južnej frontovej línii v Mykolajivskej a susednej Odeskej oblasti.



"Juh nikomu nevydáme, vrátime všetko, čo je naše, a more bude ukrajinské a bezpečné," povedal na videu zverejnenom na platforme Telegram počas návratu do Kyjeva.



Uviedol v ňom, že počas svojej cesty hovoril aj s vojakmi a policajtmi. "Ich nálada je sebavedomá a pri pohľade do ich očí je zrejmé, že nepochybujú o našom víťazstve," povedal Zelenskyj.



Ruské sily sa v posledných týždňoch zamerali na juh a východ Ukrajiny po tom, ako sa im po začiatku invázie z 24. februára nepodarilo dobyť hlavné mesto Kyjev.



"Straty sú značné. Mnohé domy boli zničené, civilná logistika narušená, existuje mnoho sociálnych problémov," uviedol Zelenskyj.



"Dal som pokyn, aby bola pomoc ľuďom, ktorí prišli o svojich milovaných, systematickejšia. Určite obnovíme všetko, čo bolo zničené. Rusko nemá toľko rakiet, koľko majú naši ľudia túžby žiť," citovala ho AFP.



Mykolajiv je kľúčovým cieľom ruskej ofenzívy, keďže leží na ceste k strategickému čiernomorskému prístavnému mestu Odesa. Mykolajiv sa nachádza neďaleko pobrežia zhruba 100 kilometrov severozápadne od Chersonu, ktorý padol do rúk ruských jednotiek počas prvých týždňov vojny.