Zelenskyj:Víťazstvo Ukrajiny je nevyhnutné, ak Západ splní svoje sľuby

Kyjev 24. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že víťazstvo Ukrajiny je neodvratné, ak Západ dodrží svoje sľuby týkajúce sa zvýšenia finančnej a vojenskej pomoci pre Kyjev. TASR o tom informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



"Ak partneri dodržia všetky svoje sľuby a termíny, nevyhnutne nás čaká víťazstvo," povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii pri príležitosti výročia rozpútanie ruskej ofenzívy. Ukrajina má podľa neho na to všetko potrebné – motiváciu, istotu, priateľov a diplomaciu, povedal pre stanicu CNN.



Prezident na úvod venoval minútu ticha všetkým novinárom, ktorí prišli o život počas toho, ako informovali o vojne.



Na otázku, aké sú šance, že bude rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, podľa denníka The Guardian odpovedal, že pre Moskvu má odkaz: "Rešpektujte naše právo žiť v našej krajine, odíďte z nášho územia, prestaňte nás bombardovať, prestaňte zabíjať civilistov."



Za najťažší okamih vojny Zelenskyj označil deokupáciu mesta Buča, kde ruskí vojaci krátko po začiatku invázie zavraždili stovky civilistov: "To, čo sme videli – bolo to hrozné. Videli sme, že diabol nie je niekde pod nami – je medzi nami." Podľa ukrajinských predstaviteľov našli v masových hroboch po stiahnutí ruských síl 458 tiel obetí.



Zelenskyj poznamenal, že Ukrajina musí na vyriešení konfliktu spolupracovať aj s Čínou. Podmienkou je, aby Peking preukázal, že rešpektuje územnú celistvosť a bezpečnostné záujmy Ukrajiny. "Čína začala hovoriť o Ukrajine, a to nie je zlé," komentoval s tým, že dôležité sú aj činy, nielen slová. "Našou úlohou je zjednotiť všetkých s cieľom izolovať jedného," dodal.



Zdôraznil tiež potrebu prehĺbenia spolupráce s krajinami Afriky a Latinskej Ameriky s cieľom zamedziť ruskému vplyvu. Za chybu označil, že Ukrajina s africkými krajinami nespolupracovala dostatočne a nezaujímala sa o ne. Doplnil, že by chcel zorganizovať summit medzi krajinami Latinskej Ameriky a Ukrajinou.