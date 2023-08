Zelenskyj:Voľby sa môžu konať počas vojnu, ale nutná je pomoc USA a EÚ

Kyjev 28. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v interview povedal, že si veľmi želá usporiadať celoštátne parlamentné voľby aj počas prebiehajúcej ruskej invázie. Upozornil však, že na to je potrebná finančná podpora Spojených štátov alebo Európskej únie. TASR prevzala pondelkovú správu z tlačovej agentúry DPA.



"Podľa zákona je zakázané organizovať voľby počas stanného práva," uviedol Zelenskyj s tým, že bez finančnej podpory by to bolo veľmi ťažké. Rozhovor bol zverejnený v nedeľu večer na YouTube a ukrajinské médiá ho prevzali v pondelok dopoludnia.



"Nezorganizujem voľby bez finančného krytia, nezoberiem peniaze určené na obranu a nedám ich na voľby," doplnil. Parlament by preto musel "rýchlo" zmeniť príslušné zákony, vysvetlil ukrajinský prezident.



Hlavným problémom zákonných volieb je však to, ako zaistiť účasť vojakov, uviedol Zelenskyj. Pozorovateľov volieb by museli vyslať i do zákopov.



Prezident tiež vysvetlil, že náročná bude aj účasť miliónov ukrajinských utečencov, ktorí ušli do bezpečia po celej Európe. "Sedem miliónov (utečencov) musí mať možnosť hlasovať. Potrebujeme každý hlas," dodal.



Americký republikánsky senátor Lindsey Graham už predtým na návšteve Kyjeva vyzýval, aby Ukrajina usporiadala parlamentné voľby najneskôr v roku 2024 aj napriek vojne.