Zelenskyj:Z Moskvy neprišla žiadna zmysluplná odpoveď ohľadom prímeria

Kyjev 13. marca (TASR) - Z Moskvy neprišla žiadna "zmysluplná" odpoveď na návrh USA o dočasnom 30-dňovom prímerí na Ukrajine, z čoho vyplýva, že Kremeľ chce v bojoch pokračovať, povedal vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Žiaľ, prešiel už viac než jeden celý deň a svet nepočul žiadnu zmysluplnú odpoveď z Ruska na tieto návrhy. Toto opäť ukazuje, že Rusko sa usiluje o čo najväčšie predĺženie vojny a odloženie mieru. Dúfame, že tlak zo strany USA bude dostatočný, aby donútil Rusko ukončiť túto vojnu," uviedol Zelenskyj vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.



Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov vo štvrtok kritizoval návrh na dočasné prímerie na Ukrajine a uviedol, že by išlo iba o "oddychový čas" pre ukrajinskú armádu. Akákoľvek dohoda o zastavení bojov na Ukrajine podľa Ušakova musí zabezpečiť záujmy Ruska.



Ukrajina v utorok na rokovaniach s americkými predstaviteľmi v saudskoarabskej Džidde podporila návrh Spojených štátov na 30-dňové prímerie s Ruskom. USA zároveň súhlasili so zrušením obmedzení pre vojenskú pomoc a výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou.



Do Ruska vo štvrtok pricestoval osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff, aby s ruskou stranou diskutoval o tomto návrhu na prímerie.