Zelenú zónu v Bagdade zasiahli rakety

Bagdad 19. mája (TASR) - Niekoľko rakiet zasiahlo vo štvrtok Zelenú zónu v irackej metropole Bagdad, kde sa nachádzajú vládne budovy a veľvyslanectvá viacerých štátov vrátane veľvyslanectva USA, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na bezpečnostné zložky.



V oblasti Zelenej zóny bolo podľa AFP počuť najmenej tri výbuchy, po ktorých sa rozozvučali sirény. Obete na životoch a materiálne škody bezprostredne nehlásili.



Od konca októbra 2019 je to v celom Iraku v poradí najmenej 32. útok na americké ciele v Iraku. Spojené štáty z nich obviňujú Iránom podporované frakcie medzi irackými bezpečnostnými silami.



Tri rakety typu kaťuša dopadli v pondelok večer do oblasti neďaleko medzinárodného letiska v irackom hlavnom meste Bagdad.



Medzi Irakom a Spojenými štátmi sa 11. júna začal strategický dialóg, v rámci ktorého budú ich predstavitelia rokovať aj o budúcnosti amerických vojsk v Iraku.



Predstavitelia oboch krajín majú rokovať formou videokonferencie o viacerých oblastiach bilaterálnych vzťahov vrátane ekonomiky, kultúry a bezpečnosti, uviedli americkí zástupcovia.



Washington takisto prisľúbil, že bude pokračovať v postupnom znižovaní počtu amerických vojakov v Iraku.



Na základniach v Iraku je rozmiestnených okolo 5200 amerických vojakov, podporujúcich miestnu armádu. Tvoria väčšinu širšej koalície, ktorú v roku 2014 pozvala do krajiny iracká vláda, aby pomohla v boji proti džihádistom zo skupiny Islamský štát.



Bezpečnostná situácia v Iraku sa zhoršila po zabití iránskeho generála a veliteľa jednotiek Kuds Kásema Solejmáního, ktorý zahynul 3. januára pri útoku amerického dronu neďaleko medzinárodného letiska v Bagdade. Iracká vláda následne požiadala zahraničných vojakov, aby opustili územie krajiny.