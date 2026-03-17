„Zelený“ Deň sv. Patrika si Íri pripomínajú po celom svete
Svätý Patrik, ktorý sa pôvodne volal Maewyn Succat, je síce patrónom Írska, ale v tejto krajine sa nenarodil.
Bratislava 17. marca (TASR) - S Írskom sa nespájajú len U2, Oscar Wilde či James Joyce, ale aj Deň svätého Patrika. Krajina a tiež viaceré mestá v Británii, USA, Kanade, Austrálii či na Novom Zélande sa 17. marca zazelenajú. Ľudia sa oblečú do zelených farieb, objavia sa ďatelinové trojlístky, zaznie tradičná írska hudba a nebude chýbať ani tmavý Guinness, ktorého sa vypije viac ako 13 miliónov pollitrov. Okrem Guinnessu je populárne aj zelené pivo, ktoré sa pije najmä v USA.
Deň svätého Patrika má už dlhé desaťročia globálny charakter. Dôvodom jeho celosvetovej popularity je fakt, že po celom svete žije takmer 70 miliónov ľudí hlásiacich sa k írskemu pôvodu, čo predstavuje približne 14-násobok populácie samotného Írska.
Svätý Patrik, ktorý sa pôvodne volal Maewyn Succat, je síce patrónom Írska, ale v tejto krajine sa nenarodil. Na svet prišiel okolo roku 385, v malej dedinke na pobreží vtedajšej rímskej provincie Británia. Ako deň jeho úmrtia sa najčastejšie uvádza 17. marec 461.
Do svojich 16 rokov žil bezstarostný život v rodine nižšieho miestneho úradníka. Po útoku írskych nájazdníkov ho uniesli do Írska a predali do otroctva. Pracoval ako pastier, ale po šiestich rokoch sa mu podarili ujsť naspäť do Británie, kde začal študovať Bibliu a pripravovať sa na dráhu kňaza.
O jeho úteku sa šíri jedna z mnohých legiend, podľa ktorej sa mu v jednu noc v spánku prihovoril Boh, ktorý ho naviedol na útek loďou späť do Británie. Ďalšia legenda hovorí, že v čase, keď sa pripravoval na dráhu kňaza, počul hlasy, ktoré mu našepkali, aby sa vrátil do Írska.
Po kňazskej vysviacke sa na „zelený ostrov“ naozaj vrátil a horlivo šíril kresťanstvo. Spomedzi mnohých kresťanských evanjelizátorov v Írsku získal Patrik historicky výnimočné postavenie a pripisuje sa mu výstavba mnohých cirkevných stavieb. Na mieste, kde údajne založil prvý kostol, dnes stojí katedrála Armagh.
S jeho osobou sa spája aj vyhnanie hadov z Írska. Legenda hovorí, že sa postavil na vrchol hory (v súčasnosti Croagh Patrick) a palicou vyháňal hady z ostrova. Ide však o metaforu, ktorá symbolizuje jeho veľký podiel na potlačení pohanstva a zavedenia kresťanstva v na ostrove.
K symbolom tohto dňa a Írska patrí aj zelený ďatelinový trojlístok, nazývaný shamrock. Údajne ho sv. Patrik používal ako pomôcku pri evanjelizácii. Slúžil mu ako názorná pomôcka vysvetľujúca Svätú Trojicu (Otec, Syn a Duch Svätý). No fakticky sa symbol trojlístka v súvislosti so svätcom objavil až koncom 16. storočia.
Deň svätého Patrika si v Írsku začali 17. marca pripomínať v 9. storočí, keď ho oficiálne uznali za svätého a patróna Írska. Búrlivé oslavy, podobné tým dnešným, sa do Írska dostali však spoza oceánu o niekoľko storočí neskôr. Značný vplyv na rozmach sviatku mali írski prisťahovalci v USA. Prvý sprievod na Deň sv. Patrika sa podľa záznamov konal 17. marca 1601 v španielskej kolónii St. Augustine na Floride.
Zdroj: https://www.britannica.com/biography/Saint-Patrick
