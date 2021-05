Zelený pas bude v Taliansku platný deväť mesiacov

Rím 19. mája (TASR) - Tzv. zelený pas v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa koronavírusu bude v talianskom vnútrozemí platiť deväť mesiacov. Vyplýva to z nariadenia talianskej vlády, ktoré vstupuje do platnosti od stredy. Informuje o tom agentúra APA.



Zelený pas bude vystavený už pri prvej prijatej dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19. Dokument bude nevyhnutný okrem iného pri účasti na svadbách, krstoch či ďalších náboženských obradoch, čo v krajine vyvolalo protesty. "Svadobné oslavy so zeleným pasom znamenajú, že nespočetné páry opäť od svadieb upustia, čo bude mať dramatické následky pre naše odvetvie," kritizovala opatrenie prezidentka talianskej svadobnej agentúry Wedding Planner Serena Ranieriová.



Procedúry na zistenie, či sú všetci svadobní hostia zaočkovaní alebo otestovaní, sú podľa nej príliš komplikované. Majitelia diskoték tiež kritizovali, že prevádzky nemôžu otvoriť ani vo vnútorných priestoroch, ani na voľných priestranstvách.



Minister priemyslu Giancarlo Giorgetti prisľúbil, že sa bude usilovať o to, aby tanečné lokály mohli prijímať návštevníkov aspoň so zeleným pasom.



Franco Locatelli, prezident talianskej vedeckej komisie, ktorá radí vláde v súvislosti s pandémiou koronavírusu, zároveň nevylúčil, že by mohla byť potrebná aj tretia dávka vakcíny, aby boli ľudia chránení pred rôznymi variantmi koronavírusu, píše DPA. Tretia dávka bude podaná pravdepodobne desať mesiacov po druhej.