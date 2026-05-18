Železničnú dopravu nakrátko narušil klokan, chytil ho až veterinár
Polícia sa pokúsila zviera odchytiť, ale nepodarilo sa jej to, a tak zavolala veterinára.
Brusel 18. mája (TASR) - Železničnú dopravu v Belgicku v pondelok nakrátko narušil klokan v blízkosti koľajníc. Pre agentúru AFP to uviedla tamojšia železničná spoločnosť Infrabel, píše TASR.
Hlásenie o „pomerne nezvyčajnom pohľade“ polícia dostala počas dopravnej špičky neďaleko obce Zingem v regióne Flámsko. Bezprostredne nebolo známe, ako a odkiaľ sa tam klokan dostal.
„Polícia sa pokúsila zviera odchytiť, ale nepodarilo sa jej to, a tak zavolala veterinára,“ uviedol hovorca spoločnosti Infrabel. „Veterinár sa ukázal byť zručnejší,“ dodal s tým, že železničná doprava bola pozastavená približne hodinu.
