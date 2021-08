Železničný most nad Orlíkom v Česku má šancu na záchranu

Praha 1. augusta (TASR) - Historický železničný most nad vodnou nádržou Orlík v Česku má ďalší problém. Len čo sa ho podarilo zachrániť pred demoláciou, visí otáznik nad jeho využitím.



Most by mohol vyriešiť cyklistické prepojenie medzi okresom Písek a mestom Milevsko, ale zatiaľ sa nenašiel nikto, kto by sa do investície pustil, uviedla v sobotu Česká televízia.



Pod petíciu na záchranu tejto 130-ročnej stavby sa podpísalo vyše 4000 ľudí. "Chcem ten most zachovať pre ďalšie generácie. Tento most je rovnako starý ako Eiffelovka, a tá stojí do dnešného dňa," uviedol iniciátor zachovania mosta Pavel Smrt.



Železničný most nad Orlickou priehradou, ktorý vznikol v rokoch 1886-1889, by mal napokon tiež existovať ďalej, aj keď to ešte pred niekoľkými týždňami vyzeralo, že ustúpi novému mostu a bude zbúraný. Ministerstvo kultúry Českej republiky ho však vyhlásilo za pamiatku, hoci rozhodnutie ešte nie je právoplatné.



O tri roky tu zrejme budú tesne vedľa seba stáť mosty dva - nový a starý. Po novom budú jazdiť vlaky a po starom by mali jazdiť cyklisti. Prípadné využitie pre cyklistov však naráža na problém s vlastníctvom mosta.



"Investorom pri budovaní cyklotrás bývajú mestá, obce alebo kraje, ale tu infraštruktúra patrí štátu, tak je to veľká neznáma," vyhlásil riaditeľ Nadácie juhočeskej cyklotrasy Jan Vlášek.



Ministerstvo kultúry uviedlo, že s mostom nemá žiadne zámery. "Ani ho nevlastníme, ani ho vlastniť nebudeme, ani nemáme informácie, že by sa mal meniť vlastník," povedala hovorkyňa zmieneného rezortu Michaela Lagronová.



Vlastníkom mosta je Správa železníc. "Sme otvorení rokovaniam s potenciálnymi záujemcami," povedala hovorkyňa Správy železníc Nela Friebová. Záujemcovia, ktorí by si most prevzali do svojej správy, sa však nehrnú. Naopak - Juhočeský kraj sa o takú veľkú a na údržbu nákladnú stavbu starať nechce.