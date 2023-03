Bratislava 11. marca (TASR) - Zem bez snehu absorbuje asi štyri- až šesťkrát viac slnečnej energie. Veľké množstvo energie, ktorá by roztopila sneh, tak ohrieva priamo pôdu. Uviedla to Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR na sociálnej sieti.



"Vrstva snehu na zemi vytvára izolačnú vrstvu, ktorá chráni pôdu pred zamrznutím a zabraňuje odparovaniu vlhkosti z nej. Stačí len 30-centimetrová pokrývka a pôda a organizmy v nej žijúce sú chránené pred zmenami teploty nad povrchom snehu," vysvetlila linka.



Pripomína, že sezónny sneh je dôležitou súčasťou vodného systému Zeme. Snehová pokrývka pomáha regulovať teplotu zemského povrchu a len čo sa sneh roztopí, voda pomáha naplniť rieky a podzemné zdroje. Topenie snehu je podľa environmentalistov dôležité najmä v oblastiach, v ktorých je počas letných mesiacov relatívne málo zrážok.



"Vo vysokohorských oblastiach na jar topenie snehu prebieha postupne a voda sa vlieva do horských prameňov a riek, ktoré dodávajú vodu ľuďom a ostatným živým organizmom. Ak sa sneh topí, postupne zabezpečuje stály zdroj vody, ak však príde k náhlemu otepleniu, jeho náhle roztopenie môže spôsobiť záplavy a následné obdobia sucha," priblížila Zelená linka.



Environmentalisti skonštatovali, že sneh v zime pomáha chrániť drobné cicavce pred predátormi. Myši či hraboše si v snehovej pokrývke vytvárajú tunelové systémy, v ktorých sa pohybujú, a sú tak pre nimi chránené. Snehová pokrývka tiež chráni nízko rastúce rastliny a korene stromov pred chladom a vysychaním a dopomáha semenám k ľahšiemu klíčeniu.