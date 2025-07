Zem sa čerpaním podzemnej vody za 20 rokov naklonila o 80 centimetrov

Soul 31. júla (TASR) - Výskumníci z univerzity v juhokórejskom Soule skúmali, nakoľko dokáže čerpanie podzemnej vody zmeniť sklon a rotáciu našej planéty či ovplyvniť rýchlosť stúpania hladiny morí. V ich najnovšej štúdii publikovanej v akademickom žurnále Geophysical Research Letters zistili, že čerpanie podzemnej vody má zrejme širšie následky, ako sa doteraz myslelo. TASR informuje na základe správy servera Popular Mechanics.



Vedci zo soulskej univerzity prišli so zistením, že za uplynulých 20 rokov sa čerpaním vody zemepisný pól Zeme naklonil o približne 80 centimetrov a hladina morí sa zvýšila o 0,6 centimetra.



„Zemepisný pól mení veľa vecí. Naša štúdia ukazuje, že spomedzi príčin súvisiacich so zmenou klímy má redistribúcia podzemnej vody v skutočnosti najväčší vplyv na posun zemepisného pólu,“ vyhlásil jeden z vedcov.



Zem sa otáča podľa zemepisného pólu a rozloženie vody na planéte ovplyvňuje rozloženie jej hmoty. „Podobne ako by sme pridali malú váhu na točiaci sa vĺčik, aj Zem sa točí trochu inak, keď na nej pohybujeme s vodou,“ uvádzajú vedci.



Na vplyv vodnej masy na zmenu rotácie Zeme poukázala už v roku 2016 štúdia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Príspevok juhokórejských vedcov k výskumu problematiky prináša nové údaje.



„Som veľmi rád, že sme našli nevysvetliteľnú príčinu posunu zemepisného pólu. Na druhej strane, ako obyvateľ Zeme a otec, som znepokojený a prekvapený, že čerpanie podzemnej vody je ďalším zdrojom stúpania hladiny morí,“ uviedol hlavný výskumník štúdie.



Štúdia pracovala s údajmi z rokov 1993 až 2010 a ukázala, že prečerpanie 2150 gigaton (2150 miliárd ton) podzemnej vody spôsobilo zmenu naklonenia Zeme približne o 80 centimetrov. Podzemná voda slúži prevažne na zavlažovanie plodín a ľudské využitie a nakoniec skončí v oceánoch.