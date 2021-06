Zeman a Babiš vyjadrili sústrasť v súvislosti s úmrtím L. Šafránkovej

Praha 9. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš v stredu vyjadrili sústrasť v súvislosti s úmrtím herečky Libuše Šafránkovej.



Prezidenta Zemana správa o odchode Šafránkovej hlboko zasiahla, napísal na Twitteri prezidentov hovorca Jiří Ovčáček. Zeman podľa neho vyjadril ľútosť a úprimnú sústrasť rodine.



"Pani Libušu Šafránkovú som mal veľmi rád. Jej Popolušku som videl snáď stokrát. Bez nej si neviem predstaviť české Vianoce. A myslím, že nikto z nás," napísal na Twitteri Babiš.



"Je mi ľúto, že odišla. Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a blízkym," dodal.



O smrti českej herečky Libuše Šafránkovej v stredu informovala na svojej webovej stránke stanica CNN Prima News s odvolaním sa na jej syna Josefa Abrháma ml. Šafránková mala 68 rokov. Narodila sa 7. júna 1953 v Brne.



Herci, scenáristi a spisovatelia spomínajú na zosnulú herečku L. Šafránkovú

Viacero českých osobností vrátane hercov, scenáristov a spisovateľov sa v stredu vyjadrilo v súvislosti s úmrtím herečky Libuše Šafránkovej.



"Na tieto správy sa ťažko odpovedá. Je mi to strašne ľúto," uviedla pre televíziu CNN Prima News herečka Jiřina Bohdalová. "Každého ľudského života je škoda, obzvlášť, keď sme ho poznali," dodala.



Úprimnú sústrasť na sociálnej sieti vyjadrila aj česká speváčka Lucie Bílá. "Úprimnú sústrasť celej rodine. Je mi to neskutočne ľúto... Budete nám veľmi chýbať Libuška, Popoluška naša milovaná..," napísala.



Šafránková stvárnila postavu Popolušky vo filmovej rozprávke Tri oriešky pre Popolušku z roku 1973.



Šafránkovú vo svojich vyjadreniach pre CNN Prima News pripomenul i český herec, divadelný autor, filmový scenárista a režisér Zdeněk Svěrák.



"Niekomu zostane v pamäti ako Barunka v Babičke, iným ako Popoluška v Troch orieškoch a ja si ju nikdy nenechám ujsť vo filme Vesničko má středisková," uviedol Svěrák, ktorý k tejto komédii z roku 1985 napísal scenár.



Spisovateľ Michal Viewegh vo vysielaní CNN Prima News povedal, že sa s Libušou Šafránkovou vždy rád bavil. Táto herečka sa predstavila vo filme Báječná léta pod psa (1997), ktorého literárnu predlohu Viewegh napísal.



Na Šafránkovej úmrtie okrem iných reagovali i herec Václav Vydra a kritička Mirka Spáčilová.



Minister kultúry a primátor Prahy vyjadrili sústrasť po smrti Šafránkovej

České ministerstvo kultúry v stredu vyjadrilo ľútosť v súvislosti so smrťou herečky Libuše Šafránkovej. Sústrasť vyjadril i primátor Prahy Zdeněk Hřib.



"Táto správa patrí medzi tie, ktoré nečakáme a ktorým nechceme uveriť," napísalo v súvislosti s herečkinou smrťou Ministerstvo kultúry ČR na sociálnej sieti. "Je nám to veľmi ľúto; sústrasť a ľútosť vyjadrujeme rodine a blízkym," dodalo.



Minister kultúry ČR Lubomír Zaorálek na sociálnej sieti napísal, že Šafránková bola "českou herečkou, ktorá sa nikdy nesnažila byť celebritou a svoje herectvo radila pred všetko ostatné". Takisto pripomenul, že Šafránková bola aj divadelnou herečkou, a vyjadril jej poďakovanie za "všetko, čo nám rozdala".



Primátor Prahy Zděnek Hřib na Twitteri napísal, že Šafránková bola čestnou občiankou Prahy 4. Bola podľa jeho slov "jednou z najmilovanejších herečiek", no napriek tomu pôsobila veľmi skromným prejavom. Takisto vyjadril úprimnú sústrasť rodine a blízkym.



Slovenský herec a politik Milan Kňažko sa o Šafránkovej vyjadril ako o "výnimočnom hereckom talente", píše na svojej webovej stránke stanica CNN Prima News.



Poďakovanie či úprimnú sústrasť v súvislosti so smrťou herečky na sociálnych sieťach vyjadrili i predseda českého Senátu Miloš Vystrčil, herečka Dagmar Havlová a ďalšie osobnosti z oblasti politiky a kultúry.