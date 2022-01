Zeman a Fiala sa budú stretávať pravidelne každý mesiac

Lány 2. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman a premiér Petr Fiala sa budú pravidelne stretávať, a to každý mesiac, aby prediskutovali aktuálne udalosti. Dohodli sa na tom počas spoločného nedeľňajšieho novoročného obeda na zámku v Lánoch, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Fiala zároveň oznámil, že prezident vymenuje v pondelok dopoludnia posledného člena novej vlády Zdeňka Nekulu za ministra poľnohospodárstva. Nekula z KDU-ČSL nemohol byť v decembri vymenovaný spolu s ostatnými ministrami, keďže mal pozitívny test na koronavírus a musel byť v izolácii. Zemanov hovorca neskôr v nedeľu spresnil, že vymenovanie sa uskutoční v pondelok napoludnie. Ešte predtým sa prezident s Nekulom stretne v Lánoch.



"Dohodli sme sa, že sa budeme stretávať pravidelne. Zhruba raz za mesiac, aby sme si mohli vymieňať pohľady na veci," vyhlásil šéf ODS Fiala, ktorý novoročný obed s prezidentom označil za "príjemné stretnutie". Na obede sa zúčastnili aj manželky oboch politikov.



Fiala pritom označil za dôležité, aby sa takéto stretnutia uskutočňovali, hoci pripustil, že on aj prezident majú na mnoho vecí rôzne názory a že zrejme reprezentujú aj iné skupiny voličov. Na podobnej pravidelnej báze sa prezident stretával aj s predchádzajúcim premiérom Andrejom Babišom.



Tradícia novoročných obedov prezidenta a premiéra v Lánoch začala počas vlády Zemanovho predchodcu Václava Klausa. Hoci ide prevažne o spoločenskú záležitosť, hovorí sa na nich a o politických otázkach.



Fialova vláda chce požiadať parlament o dôveru 12. januára. Pred poslancov v chce podľa slov premiéra predstúpiť už s hotovým programovým vyhlásením, na ktorom sa v súčasnosti ešte pracuje. Na budúci týždeň chce Fiala programové vyhlásenie prediskutovať so sociálnymi partnermi, uviedol Český rozhlas.