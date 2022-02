Zeman: Akt agresie Ruska je potrebné odsúdiť slovami aj činmi

Praha 24. februára (TASR) - Akt nevyprovokovanej agresie Ruska je potrebné dôsledne odsúdiť nielen slovami, ale aj činmi. Mám rád ruskú kultúru, vážim si obeť ruského ľudu v 2. svetovej vojne, ale to neznamená, že budem súhlasiť s tým, aby na územie suverénneho štátu bez vyhlásenia vojny vstúpila cudzia armáda. Rusko sa týmto činom dopúšťa zločinom proti mieru. Uviedol to vo štvrtok v prejave k národu český prezident Miloš Zeman.



"Domnelé sa alebo skutočné chyby, ako bolo bombardovanie Juhoslávie alebo vstup do Iraku, nemôžu byť ospravedlnením chýb vlastných. Rusko sa týmto činom dopúšťa zločinom proti mieru," uviedol český prezident v reakcii na Putinov štvrtkový prejav.



Zeman zároveň priznal, že sa mýlil, keď pred niekoľkými dňami povedal, že Rusi nie sú blázni a nezaútočia na Ukrajinu. "Priznávam, že som sa mýlil. Iracionálne rozhodnutie vedenia Ruskej federácie spôsobí výrazné škody samotnému ruskému štátu. Je načase siahnuť na ďaleko tvrdšie sankcie, predovšetkým sankcie v oblasti tzv. Swiftu," konštatoval Zeman. Narážal na medzinárodnú bankovú a finančnú sieť. Sankcie v tejto oblasti by pre Rusko znamenali vyradenie Ruskej federácie z platobného styku.



"Šialencov je potrebné izolovať a nebrániť sa voči nim iba slovami, ale konkrétnymi opatreniami," dodal.



Vyzval občanov na pokoj a Ukrajine, jej vedeniu a ľudu vyjadril plnú podporu.



Miloš Zeman potvrdil, že sa v piatok zúčastní na konferencii hláv štátov NATO, na ktorú pozval i českého premiéra Petra Fialu.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území.