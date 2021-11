Zeman bol ťažko podvyživený, člen konzília potvrdil i ochorenie pečene

Praha 5. novembra (TASR) - Prezident ČR Miloš Zeman má do žalúdka zavedenú vyživovaciu sondu (PEG) a v nemocnici bude ešte najmenej tri týždne. Keď ho 10. októbra hospitalizovali, bol ťažko podvyživený. Pre rozhlasovú stanicu Rádiožurnál to uviedol kardiochirurg Pavel Pafko, ktorý je členom lekárskeho konzília skúmajúceho Zemanov stav, uviedol spravodajský portál Novinky.cz.



Pafko zároveň potvrdil, že Zeman má chronické ochorenie pečene. Na otázku moderátora, že podľa rôznych špekulácií ide o cirhózu, odpovedal: "Áno, takže všetko je jasné." Následne vysvetlil, že cirhóza má dlhé roky minimálne alebo žiadne príznaky.



Zemanov stav sa v nemocnici výrazne zlepšil. "Keď som videl tie laboratórne výsledky v čase, keď prišiel do nemocnice, tak bol ťažko podvyživený. Pokiaľ ide o nechutenstvo, je to súčasť príznakov jeho ochorenia pečene," uviedol Pafko.



Podľa Pafka má prezident ČR momentálne do žalúdka zavedenú vyživovaciu sondu, čo bolo z jeho pohľadu veľmi rozumné. Sondu lekári prezidentovi zaviedli hneď 10. októbra, teda v deň, keď ho hospitalizovali.



Zeman, ktorého vo štvrtok presunuli z jednotky intenzívnej starostlivosti na bežné lôžko, v piatok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1 povedal, že sa cíti normálne, no dodal, že to s ním nevyzeralo dobre. Konzílium, ktoré sa zišlo v piatok, oznámilo, že stav Zemana sa v nemocnici zlepšil, no stále sa nemôže naplno venovať svojej práci. Okrem toho uviedlo, že nemožno stanoviť ďalšiu prognózu, pretože prezidentovo ochorenie "je samo ťažko liečebne ovplyvniteľné". Zemanov ošetrujúci lekár Miroslav Zavoral mal Pafkovi povedať, že Zeman v nemocnici "bude určite ešte aspoň tri či štyri týždne".



Členovia konzília Zemana v piatok osobne vyšetrili a oboznámili sa tiež s jeho zdravotnou dokumentáciou od začiatku minulého týždňa. Zhodli sa, že prezident dostáva v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici, kde je od 10. októbra, špičkovú zdravotnú starostlivosť.



Zeman dlhodobo trpí neuropatiou dolných končatín a cukrovkou. V piatok sa telefonicky spojil s úradujúcim premiérom Andrejom Babišom a poskytol tiež rozhovor rádiu Frekvence 1, v ktorom povedal, že za nového premiéra plánuje vymenovať Petra Fialu, lídra víťaznej koalície Spolu. S Fialom sa má spojiť prostredníctvom videokonferencie v sobotu.



Senátny výbor má rokovať 9. novembra o ďalšom postupe pri možnom odňatí prezidentských právomocí Zemanovi v súvislosti s jeho zdravotným stavom.