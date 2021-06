Zeman hovoril v Rakúsku o vzťahoch s Ruskom a stavbe vodného kanála

Český prezident Miloš Zeman (vľavo) a rakúsky prezident Alexander Van der Bellen počas tlačovej konferencie po stretnutí 10. júna 2021 vo Viedni. Foto: TASR/AP

Viedeň/Praha 10. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa vo štvrtok na návšteve Viedne stretol s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom. V diskusii sa venovali vzájomným vzťahom, zahraničnej politike, ekonomickej spolupráci a Zeman hovoril opäť o stavbe vodného kanála Dunaj-Odra-Labe, ktorého projekt podľa neho nedávno jednomyseľne schválila česká vláda. Informácie priniesol portál Novinky.cz.Vláda vlani na jeseň schválila prípravy prvej časti vodného koridoru Dunaj-Odra-Labe na rieke Odra medzi Ostravou a poľskými hranicami, čo podľa Noviniek nechápu ekológovia, ale ani Ostrava. Jej zastupitelia označili zámer za "".So stavbou kanála podľa českého prezidenta súhlasí aj poľský prezident, napriek tomu Zeman chápe pochybnosti na rakúskej strane a chcel by preto o nich diskutovať.Zeman Rakúšanom pripomenul, že úvahy o stavbe kanála majú dlhú históriu a siahajú do čias kráľa Karola IV. Dodal, že koridor by podľa neho nemal slúžiť iba vodnej doprave, ale tiež "" vodou z Dunaja.Van der Bellen ocenil obnovenie osobných kontaktov po epidémii koronavírusu aj ekonomické prepojenie oboch krajín. Poznamenal však, že napríklad dopravnému spojeniu medzi Českom a Rakúskom chýba vysokorýchlostná železnica aj diaľničné prepojenie, ktorého dostavba viazne roky na českej strane.Rakúsky prezident spomenul aj rozdielne názory oboch krajín na jadrovú energetiku a ocenil otvorenosť českej strany v tejto otázke.Rakúsky líder takisto podporil Českú republiku v diplomatickom spore s Ruskom, čo Zeman označil za".Zeman sa zmienil, že by bol rád, keby vo Viedni vznikol Český dom, a pripomenul, že sa konečne "" a rozbehla sa stavba diaľničného prepojenia medzi Linzom a Českými Budějovicami.Dvojdňovú prezidentskú návštevu Zemana zakončil slávnostný obed, dodali Novinky.cz.