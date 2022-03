Zeman: Začiatok ruskej invázie do dejín zapíše tragickým písmom

Praha 10. marca (TASR) - Dátum začatia ruskej invázie na Ukrajinu sa podľa českého prezidenta Miloša Zemana stane podobne tragickým ako dátumy vypuknutia druhej svetovej vojny či útoku na budovy Svetového obchodného centra v New Yorku.



Zeman to uviedol v pozdravnom prejave k účastníkom 9. ročníka bezpečnostnej konferencie "Naša bezpečnosť nie je samozrejmosťou", ktorá sa vo štvrtok začala na Pražskom hrade. Prezident sa na nej však pre iný program osobne zúčastniť nemôže.



"Už dnes je zrejmé, že dátum 24. február 2022 sa do dejín zapíše tragickým písmom podobne ako napríklad 1. september 1939 či 11. september 2001. Aktuálne dianie na Ukrajine svedčí o tom, že relatívne dlhé obdobie mieru v Európe bolo – ak sa pozrieme na históriu v jej celej šírke – skôr výnimkou ako pravidlom," uviedol Zeman, ktorého citujú webové Novinky.cz.



Inváziu, ktorú Rusi eufemisticky nazývajú "špeciálnou vojenskou operáciou", označil za napadnutie suverénneho štátu a hoci má hlboké a komplikované korene, "je nutné v ruskom konaní na Ukrajine vidieť neprípustnú agresiu a pošliapanie medzinárodného práva aj bezpečnostného usporiadania v Európe", dodal.



"Toto je zjavné, to sú fakty. Vedenie Ruskej federácie rozpútalo vojnu v susednej krajine, čo treba jasne a rezolútne odsúdiť," zhrnul Zeman a pripomenul, že svet sa opäť priblížil k svojmu koncu, pretože vojna na Ukrajine je sprevádzaná jadrovými hrozbami a "my sa môžeme spoliehať iba na zdravý rozum a pud sebazáchovy aspoň niektorých aktérov".



Zeman v tejto súvislosti uviedol, že medzinárodné spoločenstvo podcenilo viac či menej domnelé historické krivdy, emócie i najnižšie ľudské pudy, ktoré vedú k násiliu.



Prezident vyzval na posilnenie obrany, modernizáciu armády a dodržiavanie záväzkov voči NATO. Vyslovil sa tiež za zvýšenie výdavkov na obranu. "Obranné výdavky vo výške aspoň dvoch percent HDP by teraz mali byť samozrejmosťou," podotkol.



Zeman ocenil vstup Česka do Európskej únie a NATO. "Každé ráno by sme mali ďakovať za to, že sa u nás nebojuje a že je naša krajina členom NATO a EÚ," uviedol. Zeman tiež ocenil pomoc utečencom z Ukrajiny. Vojna na Ukrajine podľa jeho slov priniesla humanitárnu katastrofu, ktorá v Európe nemá od čias druhej svetovej vojny porovnanie.