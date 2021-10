Zeman je stabilizovaný, v nemocnici môže byť týždne

Praha 10. októbra (TASR) – Lekárom v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) sa poradilo stabilizovať stav českého prezidenta Miloša Zemana, ktorého tam v nedeľu previezli sanitkou zo zámku v Lánoch. Potvrdili to zdroje denníka Mladá fronta DNES, podľa ktorých by hospitalizácia Zemana mohla trvať aj tri týždne.



Zemana, ktorého zdravotný stav sa v posledných týždňoch zhoršil, previezli do ÚVN krátko po poludní po stretnutí s premiérom Andrejom Babišom. Na záberoch po príchode do nemocnice bolo vidieť, že prezident nie je pri vedomí.



Jeho ošetrujúci lekár a riaditeľ ÚVN Miroslav Zavoral neskôr oznámil, že prezident je hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti pre komplikácie, ktoré sprevádzajú jeho chronické ochorenie. Lekári poznajú jeho diagnózu, nemajú však súhlas s jej zverejnením.



Hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček požiadal o citlivý prístup pri informovaní o zdraví hlavy štátu. "Každý môžeme onemocnieť, potom má byť na prvom mieste ľudskosť, prianie skorého uzdravenia," citoval ho server iDNES.cz.



Zeman už bol v ÚVN hospitalizovaný v druhej polovici septembra, pripomína server Novinky.cz. Podľa prezidentskej kancelárie išlo o plánovanú hospitalizáciu z dôvodu únavy a dehydratácie. Podľa zdrojov médií však dôvodom pobytu v nemocnici mala byť tekutina v brušnej dutine, ktorá má súvisieť s problémami s pečeňou.