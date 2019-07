Zeman: Minister Staněk odhalil korupciu na kultúre, nemal by odchádzať

Zo svojho odmietavého stanoviska prijať ministrovu demisiu tak prezident ČR neustúpil.

Praha 4. júla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman po schôdzke s premiérom Andrejom Babišom (ANO) a vicepremiérom Janom Hamáčkom (ČSSD) vo štvrtok vyhlásil, že minister kultúry Antonín Staněk odhalil v rezorte korupciu a nemal by byť z tejto vlády odvolaný. Zo svojho odmietavého stanoviska prijať ministrovu demisiu tak neustúpil. Neustúpil však ani šéf ČSSD Hamáček, ktorý na demisii Staňka trvá, a koaličná kríza tak pokračuje, uviedol spravodajský server Novinky.cz.



"Prezident republiky zastáva názor, že vo vláde, ktorá sa označuje ako protikorupčná, by nemal byť odvolávaný minister za to, že odhalil korupciu vo svojom rezorte," uviedol po schôdzke s premiérom Andrejom Babišom a vicepremiérom Janom Hamáčkom prezident Zeman prostredníctvom svojho hovorcu.



Reagoval tak na činnosť ministra kultúry Staňka (ČSSD) v súvislosti s odvolaním riaditeľa Národnej galérie Praha Jiřího Fajta a riaditeľa Múzea umenia Olomouc Michala Soukupa. Staněk ich odvolanie však nespájal priamo s korupciou, ako teraz urobil prezident, ale s chybami v hospodárení. Na oboch tiež minister podal trestné oznámenie.



"Obaja stratili moju dôveru v to, že sú schopní hospodárne a zodpovedne viesť také významné inštitúcie s takým obrovským rozpočtom. Kontroly od roku 2016 ukázali na celý rad pochybení a na porušenie zákona o verejných zákazkách," uviedol Staněk 18. apríla, keď o odvolaní oboch informoval.



Zeman koncom júna uviedol, že rozhodne o výmene na poste ministra kultúry až po tom, ako sa vyšetria trestné oznámenia, ktoré podal Staněk.



Minister kultúry podal demisiu 20. mája, prezident Zeman ju však stále odmieta prijať. Ak sa tak nestane, ČSSD hrozí odchodom z vlády a predseda sociálnej demokracie Hamáček to znovu zopakoval po štvrtkovom rokovaní. Situáciu išiel spoločne s ním do Lánov riešiť premiér Babiš, ale prezidenta nepresvedčil.



Hamáček zvolá v polovici júla mimoriadne rokovanie predsedníctva strany. Predseda ČSSD uviedol, že má "jasno" v tom, ako ďalej postupovať, svoj názor však povie najprv vedeniu strany. "Nie som optimista," konštatoval po stretnutí so Zemanom a Babišom.