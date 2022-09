Zeman: Na pohreb kráľovnej Alžbety II. pôjde premiér Fiala

Praha 11. septembra (TASR) - Český premiér Petr Fiala sa zúčastní na pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II. V nedeľu to povedal prezident ČR Miloš Zeman pre českú rozhlasovú stanicu Frekvence 1. TASR správu prevzala zo spravodajského portálu Novinky.cz.



"Poprosil som Petra Fialu, aby sa na pohrebe zúčastnil. Mne zakázali lekári lietať, pretože mám dieru v bruchu kvôli sonde. V budúcnosti mu to vrátim," povedal Zeman.



Kráľovná Alžbeta II. zomrela vo štvrtok vo veku 96 rokov a bola najdlhšie panujúcim britským monarchom – na tróne bola 70 rokov. Novým britským panovníkom sa automaticky po jej smrti stal jej najstarší syn, kráľ Karol III.



Zeman vo štvrtok uviedol, že správu o smrti Alžbety II. prijal s hlbokým zármutkom. "Jej oddaná služba monarchii, nesmierna pokora a vznešenosť zostane navždy v našich srdciach," odkázal český prezident prostredníctvom svojho hovorcu.



Český prezident zároveň uviedol, že kráľ Karol III. je "celkom iste najpovolanejší, kto na tradíciu Alžbety môže nadviazať". V sobotu poslal Zeman novému britskému panovníkovi list, v ktorom ho pozval na návštevu ČR. V nedeľu dodal, že nevidí dôvod, prečo by sa takáto návšteva nemohla uskutočniť.