Zeman nepovýši šéfa BIS na generála, nemá vraj naháňať ruských špiónov

Praha 25. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman potvrdil vo štvrtok večer špekulácie, že ani na štvrtýkrát neudelí šéfovi Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michalovi Koudelkovi generálsku hviezdu. V českej televízii Barrandov to Zeman zdôvodnil tak, že riaditeľ kontrarozviedky podľa jeho názoru nedostatočne bojuje proti korupcii. Informácie priniesol v piatok spravodajský server Novinky.cz.



Zeman dodal, že odmietol povýšiť Koudelku na generála a vysvetlil to aj Andrejovi Babišovi, ktorého vláda začiatkom októbra už štvrtýkrát navrhla Koudelku do tejto hodnosti.



"Povedal som pánu premiérovi, nech sa pán Koudelka namiesto fiktívneho naháňania ruských a čínskych špiónov zameria na ekonomickú kriminalitu v Českej republike. A v takom prípade bude užitočný," uviedol Zeman v TV Barrandov.



BIS a Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v pondelok 21. októbra oznámili, že vlani odhalili a rozbili sieť, ktorú v Česku vybudovala ruská spravodajská služba FSB. Koudelka označil činnosť ruských a čínskych spravodajských služieb za najpodstatnejšie dlhodobé riziká pre bezpečnosť Česka.



Premiér Babiš už pri navrhovaní Koudelku za generála povedal, že trvá na tom, že šéf BIS si hodnosť zaslúži.



Zeman v minulosti o šéfovi civilnej kontrarozviedky vyhlásil, že nie je človekom na svojom mieste. Výročnú správu BIS, v ktorej tajná služba varovala napríklad pred ruskými a čínskymi agentmi, scharakterizoval ako "táranie". BIS jeho kritiku odmietla a uviedla, že má za sebou úspešné obdobie, pripomenuli Novinky.cz.



Prezident takisto priznal, že na oslavu štátneho sviatku 28. októbra na Pražskom hrade nepozval politikov, ktorí podporili ústavnú žalobu proti jeho krokom. "Keď podporili žalobu na prezidenta, tak sa dá očakávať, že budú mať psychickú traumu pri počúvaní môjho prejavu," dodal Zeman pre TV Barrandov.



V Česku slávia 28. októbra Deň vzniku samostatného československého štátu. Zeman v rámci programu napríklad položí vence k hrobu prezidenta T.G. Masaryka, zúčastní sa na pietnom akte pri Národnom pamätníku na Vítkove a na Pražskom hrade prednesie prejav a vymenuje generálov Armády ČR.