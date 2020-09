Zeman nepozve Vystrčila na ďalšie porady o zahraničnej politike

Praha 6. septembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman nebude viac pozývať predsedu Senátu Miloša Vystrčila na porady ústavných činiteľov o zahraničnej politike. Reagoval tak na Vystrčilovu kontroverznú návštevu Taiwanu, informoval v nedeľu server Novinky.cz



Prezident podľa vlastných slov na poslednom takomto stretnutí zahlasoval proti Vystrčilovej návšteve Taiwanu spolu s premiérom, predsedom Snemovne a ministrom zahraničných vecí. Predseda Senátu však napriek ich nesúhlasu na Taiwan vycestoval.



"Ja z toho vyvodzujem jediné, nebudem ho ďalej pozývať na tieto porady. Kto nerešpektuje pravidlá hry, nemôže tú hru hrať," vyjadril sa Zeman počas rozhovoru pre českú televíziu CNN Prima News, ktorý bol odvysielaný v nedeľu.



Ak sa politici počas porady nevedia jednohlasne zhodnúť na určitej zahraničnopolitickej otázke, "vyhráva" názor väčšiny. Zeman pripomenul, že sám takéto hlasovanie dvakrát prehral, ale prispôsobil sa ostatným členom.



Predseda Senátu Vystrčil naopak tvrdí, že takéto hlasovanie sa nikdy neodohralo. Prezident a premiér mu podľa vlastných slov len odporučili, aby na Taiwan nevycestoval.



Premiér Andrej Babiš potvrdil prezidentove slová o tom, že aj on sa vyslovil proti Vystrčilovej návšteve v nedeľňajšej politickej diskusii Partie televízie CNN Prima News.



"Nepáči sa mi, že pán predseda na Taiwane ohováral ústavných činiteľov. On si špiní do vlastného hniezda - Českej republiky," povedal. Taktiež dodal, že ani Václav Havel nebol na Taiwane, pretože rešpektoval politiku jednej Číny, podľa ktorej územie Taiwanu spadá pod správu Pekingu.



"Teraz kvôli Vám musíme čakať, čo sa stane. Snáď sa nestane nič," adresoval slová Vystrčilovi. Zároveň Babiš predsedu Senátu obvinil, že "nerozumie, ako funguje zvyšok sveta".



Vystrčil tento týždeň navštívil Taiwan spolu s približne 90-člennou delegáciou vrátane politikov, podnikateľov a zástupcov vedeckých a kultúrnych inštitúcií. Podľa jeho vlastných slov bola cieľom návštevy podpora obchodných vzťahov s Taiwanom.