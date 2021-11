Zeman očakáva, že ho z nemocnice prepustia v najbližších dňoch

Na archívnej snímke vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová a vľavo prezident ČR Miloš Zeman. Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 18. novembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman predpokladá, že ho z Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) prepustia v priebehu najbližších dní. Následne hodlá odísť na zámok Lány v okrese Kladno, kde bude postupne prijímať kandidátov na ministrov vo vznikajúcej novej vláde Petra Fialu.Zeman to v stredu uviedol v rozhovore pre televíznu stanicu Nova. Prezident sa zároveň zastal svojho kancelára Vratislava Mynářa, ktorý čelil kritike za to, ako informoval o Zemanovom zdravotnom stave. Počas interview ho označil za, informuje Český rozhlas.Prezident sa v ÚVN lieči od 10. októbra. Jeho hovorca Jiří Ovčáček v stredu uviedol, že Zemanovo prepustenie z nemocnice sa dá očakávať vo veľmi blízkej dobe.Zeman sa počas 15-minútového rozhovoru vyjadril tiež k aktuálnej situácii. Návrh na sprísnenie opatrení, ktorý v stredu predložilo ministerstvo zdravotníctva, považuje za oprávnený.povedal.Minister zdravotníctva v demisii Adam Vojtěch chce vo štvrtok navrhnúť odchádzajúcej vláde, aby schválila bavorský model boja s covidovou pandémiou. V reštauráciách, hoteloch alebo na hromadných akciách by tak prestali platiť testy. Výnimku by mali ľudia s kontraindikáciou, tí, ktorí za sebou majú jednu dávku očkovania, a mladí vo veku 12-18 rokov.Vláda premiéra Andreja Babiša si podľa Zemana viedla dobre až do chvíle, keď prišiel koronavírus. Chybou podľa neho bolo, že vláda po prvej vlne pandémie uvoľnila opatrenia.zhrnul Zeman.Po rozhovore mal český prezident schôdzku s lídrom Občianskej demokratickej strany (ODS) a kandidátom na premiéra Petrom Fialom. Ten po schôdzke povedal, že prezident nesúhlasí s jedným menom na zozname ministerských kandidátov. O koho ide, nepovedal.Konkrétne meno odmietol uviesť aj Zeman.povedal s tým, že Fialovi odporučí, aby ministerstvo obsadil sám, alebo aby ho pridelil inému členovi vlády.