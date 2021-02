Zeman odcestuje do Poľska na summit prezidentov krajín V4

Praha 8. februára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v pondelok popoludní odletí do poľského mesta Gdansk, kde sa zúčastní na stretnutí prezidentov Vyšehradskej skupiny a na rokovaní summitu Číny a krajín strednej a východnej Európy. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Pôjde o prvú zahraničnú cestu českej hlavy štátu od novembra 2019, keď Zeman navštívil Slovensko a Nemecko, pripomínajú Novinky.cz.



V utorok čaká prezidenta videokonferencia v rámci summitu s Čínou, následne uvítací ceremoniál, stretnutie prezidentov krajín skupiny V4 a ďalšie rokovania.



V stredu dopoludnia majú rokovania pokračovať a po slávnostnom obede, ktorý usporadúva poľský prezident Andrzej Duda, odletí Zeman späť do Prahy.



Zeman mal v pláne niekoľko ciest aj minulý rok. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa však nezúčastnil na vojenskej prehliadke v Moskve, na summite Trojmoria v Estónsku a neuskutočnil ani plánovanú cestu do Talianska.



Prezident bol preto vlani oficiálne najďalej v Prostějove na Morave, kam vyrazil na slávnostný nástup vojakov 53. pluku, aby im odovzdal bojový prápor, pripomínajú Novinky.cz.