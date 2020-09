Zeman odmietol plošné nosenie rúšok, varoval pred panikou

Praha 5. septembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman varoval pred panikou a plošnými obmedzeniami v boji proti novému koronavírusu. Uviedol to vo svojom prvom vystúpení od 25. augusta, keď spadol a zlomil si ruku, informoval v sobotu server Novinky.cz.



"Myslím, že by bolo dobré, aby boli rúška povinné len v ohniskách (nákazy), ktorých je 160, zatiaľ čo všade inde by boli dobrovoľné," vyhlásil Zeman v rozhovore pre televíziu Prima, ktorý bude odvysielaný v nedeľu dopoludnia.



"Pred panikou varujem, buďme opatrnými optimistami," dodal v tejto súvislosti prezident.



Miloš Zeman si zlomil pravú ruku 25. augusta. Ešte v ten istý deň absolvoval operáciu v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe, kde mu do ruky implantovali titánový klin. Z nemocnice ho prepustili po štyroch dňoch; rekonvalescencia by mala trvať šesť až osem týždňov.



V Českej republike pribudlo v piatok 798 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čo je rekordný nárast od začiatku pandémie. Rekordný denný nárast nových prípadov nákazy hlásia v Česku už štvrtý deň po sebe.