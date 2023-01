Zeman odvolil: Na poriadok ma naposledy vyzývali za normalizácie

Lány 27. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v piatok popoludní odovzdal svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb na Základnej škole Charlotty Garrigue Masarykovej v Lánoch. Z invalidného vozíka, z ktorého vhodil do urny svoj hlas, vyjadril pred prítomnými novinári potešenie, že sa vôbec konajú slobodné voľby. Podľa vlastných slov volil rovnako ako v prvom kole. Vtedy naznačil, že jeho favoritom je expremiér Andrej Babiš, informuje TASR.



"Viete, že som konzervatívny a nemením názory v priebehu 14 dní," komentoval svoju voľbu.



"Na poriadok a pokoj ma naposledy vyzývali za normalizácie," vyhlásil dosluhujúci český prezident, narážajúc na kľúčové heslá kampane kandidáta Petra Pavla.



Zeman pripomenul, že pred piatimi rokmi dostal 2,85 milióna hlasov. "Chcel by som týchto voličov poprosiť, aby teraz volili tak ako ja," adresoval im verejnú výzvu.



Zeman v piatok hlasoval naposledy vo voľbách z pozície hlavy štátu. Jeho funkčné obdobie sa skončí 8. marca.



Česi hlasujú v druhom kole prezidentských volieb v piatok od 14.00 do 22.00 h. Volebné miestnosti sa opäť otvoria v sobotu o 8.00 h, voliť bude možné do 14.00 h. V druhom kole volieb stoja proti sebe bývalý náčelník generálneho štábu českej armády Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš.