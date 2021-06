Zeman označil tornádo na Morave za tragédiu a za šancu na solidaritu

Praha 26. júna (TASR) - Nádej, že český národ sa dokáže vždy zomknúť a solidarizovať, keď sa ocitne v situácii, keď je to potrebné, vyjadril tamojší prezident Miloš Zeman v sobotňajšom mimoriadnom prejave venovanom situácii na juhu Moravy, kde tornádo zničilo niekoľko obcí a usmrtilo päť ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.



Príhovor k národu, ktorý bol vopred nahraný na zámku Lány, v letnom sídle českého prezidenta západne od Prahy, odvysielala v sobotu večer spravodajská televízia CNN Prima News.



"Česká republika zažila živelnú pohromu, ktorá síce trvala len niekoľko minút, ale bolo postihnutých sedem obcí, na južnej Morave je päť mŕtvych a asi 200 zranených," povedal Zeman. To, čo sa stalo, je podľa jeho slov katastrofou, ale tiež príležitosťou vyjadriť solidaritu. Vďaka solidarite občanov ČR sa podľa neho zasiahnuté obce vrátia k normálu.



"Chcel by som v prvom rade vyjadriť svoju hlbokú sústrasť pozostalým po obetiach... a popriať skoré uzdravenie všetkým zraneným," uviedol český prezident.



Poďakoval sa zároveň hasičom, vojakom i policajtom, ktorých vláda okamžite vyslala na južnú Moravu. Pripomenul, že vyslal príslušníkov Hradnej stráže, aby pomohli s odstraňovaním katastrofálnych následkov po vyčíňaní tornáda, ktoré sa vo štvrtok podvečer prehnalo obcami medzi mestami Břeclav a Hodonín. Dodal, že s Hradnou strážou išla i jeho dcéra, aby rozdala dary z nadačného fondu.