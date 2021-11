Zeman počas debaty s lídrami V4 podporil povinné očkovanie

Praha 29. novembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa v pondelok počas budapeštianskeho summitu V4 – na ktorý sa pripojil z Prahy virtuálne – vyslovil za povinné očkovanie proti covidu. Na sociálnej sieti Twitter to uviedol jeho hovorca Jiří Ovčáček.



"Všetci politici sa boja povedať, že jediným riešením je povinné očkovanie, pretože by stratili hlasy. Ja si to môžem dovoliť, pretože ja už po desiatich rokoch končím vo funkcii prezidenta," uviedol Zeman podľa Ovčáčka.



"Uvažujme podobne ako Rakúsko o povinnom očkovaní, pretože sa zdá, že je to naozaj jediná cesta, ako sa z tej covidovej krízy dostať," dodal český prezident podľa svojho hovorcu.



Zeman je zaočkovaný treťou dávkou. Vo štvrtok mal pozitívny test na COVID-19. Podľa lekárov však príznaky choroby nemal.



Český prezident v nedeľu na zámku v Lánoch vymenoval predsedu ODS Petra Fialu za nového premiéra. Vymenovanie sa uskutočnilo v miestnosti, do ktorej vedú dva vchody, aby medzi oboma politikmi nenastal priamy kontakt.