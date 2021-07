Zeman podpísal novelu umožňujúcu ženám používať priezvisko bez -ová

Praha 8. júla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman podpísal dvojicu noviel zákona o občianskych preukazoch, ktoré umožnia Češkám používať priezvisko v mužskom tvare, bez koncovky -ová. O podpise hlavy štátu informoval vo štvrtok hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček, uviedol spravodajský portál Novinky.cz.



Poslanecká snemovňa, dolná komora českého parlamentu, schválila novelu umožňujúcu ženám zvoliť si neprechýlené priezvisko pred mesiacom.



Dosiaľ mali možnosť používať neprechýlené priezvisko iba cudzinky, ženy vydaté za cudzincov, prípadne Češky s trvalým pobytom v zahraničí. Novela zákona teraz poskytne túto možnosť všetkým ženám, a to od budúceho roka.



Portál iDNES.cz ako príklad uviedol, že v súčasnosti si Češka trvalo žijúca na území Slovenska môže dať priezvisko zapísať v matričnej knihe v mužskom tvare, ale Češka s trvalým pobytom na českom území to urobiť nemôže.



Niektorí českí jazykovedci však upozorňujú, že zmena môže spôsobiť zmätok pri porozumení zmyslu. Z vety "Na čaj o páté dorazí Novák" nie je bez ďalšieho spresnenia jasné, či treba očakávať návštevu pána Nováka alebo pani Novákovej, píšu Novinky.cz.



V rámci novely zákona o občianskych preukazoch sa v čipoch dokladov objavia otlačky prstov, pravdepodobne už tento rok. Je to bezpečnostné opatrenie. Doklady majú najnovšie obsahovať aj strojovo čitateľnú časť, aby sa zabránilo ich zneužitiu a falšovaniu.