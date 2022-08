Zeman podpísal protokoly k vstupu Fínska a Švédska do NATO

Praha 31. augusta (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v stredu podpísal ratifikačné listiny k protokolom o prístupe Fínska a Švédska do NATO. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na Zemanovho hovorcu Jiřího Ovčáčka, ktorý to oznámil na oficiálnej stránke Pražského hradu.



Ako pripomenul, listiny musí podpísať ešte predseda vlády Petr Fiala.



Poslanecká snemovňa českého parlamentu schválila prístupové protokoly minulý týždeň. Na vstup Fínska a Švédska do NATO je potrebný súhlas všetkých štátov, pričom ako najproblematickejší sa javí proces schvaľovania v Turecku, ktoré ho podmieňuje vydaním niekoľkých desiatok údajných teroristov z týchto dvoch severských krajín.