Zeman podpísal zákon vylučujúci Rusko a Čínu z výstavby elektrárne

Praha 27. septembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v pondelok podpísal tzv. nízkouhlíkový zákon, na základe ktorého sa ruské a čínske firmy nebudú môcť zúčastniť na výstavbe nového bloku jadrovej elektrárne Dukovany. Informoval o tom na svojej webovej stránke Ekonomický deník.



Zeman v pondelok podpísal celkovo osem zákonov, uvádza Pražský hrad v oficiálnej tlačovej správe. Tri z nich podľa Ekonomického deníka ovplyvnia smerovanie českej energetiky. Zákon o prechode ČR k nízkouhlíkovej energetike dlho blokovala česká opozícia, ktorá nesúhlasila s účasťou ruskej štátnej jadrovej agentúry Rosatom v pripravovanej súťaži na výstavbu nového bloku Dukovian, píše Ekonomický deník. Po kauze Vrbětice boli však Rusi vyradení a stredopravicová opozícia potom zákon už podporila. Zelenú následne dostal aj v Senáte.



V novembri a decembri 2014 došlo v muničných skladoch vo Vrběticiach k výbuchom, pri ktorých zahynuli dvaja ľudia. V apríli tohto roka sa pre túto kauzu dostala Praha s Moskvou do diplomatickej roztržky, a to po tom, ako česká vláda oznámila, že do nej boli zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky.



Česko a Rusko si následne navzájom vyhostili desiatky diplomatov.