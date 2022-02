Zeman podpíše novelu nového pandemického zákona

Praha 6. februára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman podpíše novelu pandemického zákona, ktorú Poslanecká snemovňa schválila v stredu po niekoľkých úpravách. Prezident to povedal v nedeľňajšej relácii Partie na českej televízii CNN Prima News, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Zeman mal voči prvému zneniu novely pandemického zákona viaceré výhrady.



"V pôvodnom pandemickom zákone bol dosť nezmyselne stanovený interval platnosti na nekonečno. Teraz je tam november. To je, samozrejme, dobre. Po druhé, bola znížená výška pokút, ktorá bola nezmyselne vysoká. Po tretie, že karanténu je možné vyhlásiť iba smskou," vyhlásil prezident v nedeľnom rozhovore.



Podľa Zemana sa tieto veci "našťastie" podarilo v parlamente opraviť. Snemovňa návrh zákona schválila po približne 35 hodinách rokovaní, ktoré sprevádzali obštrukcie zo strany hnutia SPD.



"Keby ten zákon už vtedy mal túto formu, tak by obštrukcia nebola taká výrazná aj demonštrácie by boli menej početné," pokračoval Zeman.



Prezident zároveň tvrdo skritizoval demonštrantov, ktorí na protest počas rokovania parlamentu priniesli pred budovu Poslaneckej snemovne šibenice.



"Zásadne nesúhlasím so šibenicami. Tí ľudia, ktorí ich tam priniesli, by mali byť potrestaní," dodal Zeman.



Novela českého pandemického zákona z pera vládnej koalície rozširuje okruh činností, ktorých sa budú môcť vyhlásené protiepidemické opatrenia týkať. Úrady by vďaka nej tiež mohli nariadiť napríklad testovanie na koronavírus podnikateľom, študentom, žiakom a predškolákom, nielen zamestnancom a iným pracovníkom.