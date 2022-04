Zeman podporil kandidatúru šéfa odborov na prezidenta republiky

Praha 30. apríla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman zavítal v sobotu na zjazd Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS), ktorej staronovým predsedom sa stal Josef Středula, a v prejave vyjadril želanie, aby šéf odborov kandidoval na Hrad. V prezidentských voľbách má Středula podľa Zemana potenciál byť jedným z najsilnejších kandidátov. Píše o tom webová stránka televízie Nova.



Středulu si v piatok českí odborári na svojom zjazde opätovne zvolili za predsedu na ďalšie štyri roky. A v rozhovore pre spravodajský server iDNES.cz krátko po svojom znovuzvolení Středula nevylúčil, že sa zúčastní boja o Pražský hrad.



"Je to reálne. Pokiaľ by som uvažoval o kandidatúre, tak len ako občiansky kandidát. A o tie hlasy chcem zabojovať," povedal Středula.



Súčasný najvyšší český predstaviteľ ho v tom na sobotnom zjazde odborov podporil. Odborárov dokonca Zeman vyzval, aby Středulu na tento krok prehovorili.



O Středulovej možnej kandidatúre na prezidenta Českej republiky hovoril Zeman už aj dávnejšie. Napríklad v roku 2019 povedal, že by rád videl súboj šéfa odborov s prezidentom Hospodárskej komory Vladimírom Dlouhým, všíma si internetová stránka tn.nova.cz.