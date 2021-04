Zeman podporil vyhostenie ruských diplomatov

Praha 25. apríla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman podporuje rozhodnutie vlády o vyhostení 18 ruských diplomatov, ktorých české spravodajské služby označili za ruských agentov. Uviedol to v rozhovore pre televíziu Prima, ktorý nasledoval krátko po jeho mimoriadnom prejave o kauze Vrbětice, informoval spravodajský server Novinky.cz.



"Vicepremiér (Jan) Hamáček ma informoval, že chcú vypovedať 18 spravodajských dôstojníkov, a ja som mu vyjadril plnú podporu. Nemám rád spravodajských dôstojníkov, narobia viac škody než úžitku," povedal Zeman.



"Spomeňte si na CIA, ako informovala americkú vládu, že v Iraku sú zbrane hromadného ničenia, a nič tam nebolo. Nevidím žiadny dôvod, prečo by u nás malo byť 18 špiónov," vyhlásil prezident.



Odvetnú reakciu Ruska vníma Zeman podľa vlastných slov negatívne. "Tých 20 ľudí, ktorí boli vyhostení, neurobilo Rusku nič zlé," uviedol v rozhovore s tým, že ho potešilo, že ruská strana súhlasila s paritou, teda rovnakým počtom diplomatov.



"Nechápem, prečo by sa na ruskej ambasáde mali hemžiť spravodajskí dôstojníci, keď potrebujeme skôr expertov na ekonomickú, kultúrnu a ďalšiu spoluprácu," citovali Zemana Novinky.cz.