< sekcia Zahraničie
Zeman poprial nastupujúcej vláde, aby sa vyvarovala amaterizmu
Zeman vianočné prejavy 26. decembra prezentoval aj v dobe svojho prezidentského mandátu. Pavel sa po nástupe do funkcie rozhodol vrátiť k novoročným prejavom 1. januára.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 26. decembra (TASR) - Bývalý český prezident Miloš Zeman vo svojom vianočnom posolstve v piatok poprial novej vláde Andreja Babiša, aby bola profesionálna a neopakovala chyby predchádzajúceho kabinetu Petra Fialu. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.
Zeman vyčítal Fialovej vláde amaterizmus a dodal, že sa usmieva, keď vidí ľudí, ktorí ho kritizovali za odmietanie vymenovať navrhnutých ministrov, ako teraz za to isté tlieskajú prezidentovi Petrovi Pavlovi.
O volebnom neúspechu strán bývalej vlády podľa Zemana rozhodla drahá elektrina, zlá dostupnosť bývania, vysoké deficity rozpočtu či „znovuzavedenie cenzúry“. Ministrom vo Fialovom kabinete tiež vyčítal, že mali na starosti oblasti, ktorým sa predtým profesne nevenovali.
Zeman tvrdí, že by ho ako prezidenta nikdy nenapadlo hovoriť vláde do jej programového vyhlásenia. Vždy však podľa svojich slov hájil právo prezidenta odmietnuť nomináciu na ministra.
„Vychádzal som pri tom zo znenia ústavy, ktorá hovorí, že prezident menuje členov vlády na návrh premiéra. Slovo návrh je v češtine jednoznačné - návrh môžete prijať alebo odmietnuť,“ vyhlásil exprezident s tým, že sa smeje ľuďom, ktorí ho za odmietnutie menovať ministrov kritizovali a teraz Pavlovi tlieskajú za výhrady voči poslancovi Filipovi Turkovi.
Portál Novinky.cz uvádza, že Zeman odmietol vymenovať viacerých ministrov a výhrady mal i k bývalému šéfovi rezortu diplomacie Janovi Lipavskému. Exprezident odmietol vymenovať i niektorých sudcov a profesorov.
Zeman vianočné prejavy 26. decembra prezentoval aj v dobe svojho prezidentského mandátu. Pavel sa po nástupe do funkcie rozhodol vrátiť k novoročným prejavom 1. januára. Ten v rovnaký deň plánuje i Babiš.
Zeman vyčítal Fialovej vláde amaterizmus a dodal, že sa usmieva, keď vidí ľudí, ktorí ho kritizovali za odmietanie vymenovať navrhnutých ministrov, ako teraz za to isté tlieskajú prezidentovi Petrovi Pavlovi.
O volebnom neúspechu strán bývalej vlády podľa Zemana rozhodla drahá elektrina, zlá dostupnosť bývania, vysoké deficity rozpočtu či „znovuzavedenie cenzúry“. Ministrom vo Fialovom kabinete tiež vyčítal, že mali na starosti oblasti, ktorým sa predtým profesne nevenovali.
Zeman tvrdí, že by ho ako prezidenta nikdy nenapadlo hovoriť vláde do jej programového vyhlásenia. Vždy však podľa svojich slov hájil právo prezidenta odmietnuť nomináciu na ministra.
„Vychádzal som pri tom zo znenia ústavy, ktorá hovorí, že prezident menuje členov vlády na návrh premiéra. Slovo návrh je v češtine jednoznačné - návrh môžete prijať alebo odmietnuť,“ vyhlásil exprezident s tým, že sa smeje ľuďom, ktorí ho za odmietnutie menovať ministrov kritizovali a teraz Pavlovi tlieskajú za výhrady voči poslancovi Filipovi Turkovi.
Portál Novinky.cz uvádza, že Zeman odmietol vymenovať viacerých ministrov a výhrady mal i k bývalému šéfovi rezortu diplomacie Janovi Lipavskému. Exprezident odmietol vymenovať i niektorých sudcov a profesorov.
Zeman vianočné prejavy 26. decembra prezentoval aj v dobe svojho prezidentského mandátu. Pavel sa po nástupe do funkcie rozhodol vrátiť k novoročným prejavom 1. januára. Ten v rovnaký deň plánuje i Babiš.