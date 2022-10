Zeman posledný raz udelil vyznamenania, ocenil Žbirku i Mňačka

Na archívnej snímke spevák a skladateľ Miroslav Žbirka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Praha 28. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v piatok pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku samostatného československého štátu udelil posledný raz pred koncom svojho mandátu štátne vyznamenania. Medzi ocenenými in memoriam sú aj Slováci, spevák Miroslav Žbirka, spisovateľ Ladislav Mňačko či ľavicový aktivista Marek Frauwirth. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.povedal Zeman v príhovore.Žbirkovi český prezident udelil medailu Za zásluhy I. stupňa, a to za zásluhy o štát v oblasti umenia. Rovnaký stupeň ocenenia udelil Frauwirthovi, ktorého vyzdvihol za hrdinstvo. Aktivistu a nediplomatického pracovníka slovenského konzulátu v Prahe popravili 17. novembra 1939 spolu s ďalšími ôsmimi študentmi.Slovenskému spisovateľovi a publicistovi Ladislavovi Mňačkovi udelil Zeman druhé najvyššie vyznamenanie, Rad Tomáša Garrigua Masaryka I. triedy, a to za vynikajúce zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a ľudských práv.Najvyšším štátnym vyznamenaním, Radom Bieleho leva I. triedy, ocenil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za obzvlášť vynikajúce zásluhy v prospech Českej republiky. Rovnaké ocenenie udelil aj predstaviteľom českého protinacistického odboja zo skupiny Traja králi – Josefovi Mašínovi, Václavovi Morávkovi a Josefovi Balabánovi.Medzi ocenenými in memoriam je aj bývalá manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa, česko-americká podnikateľka a modelka Ivana Trumpová. Ocenenie prevzali spoločne jej dcéra Ivanka Trumpová a syn Donald Trump mladší.Medailu za zásluhy udelil Zeman aj generálnemu riaditeľovi Hasičského záchranného zboru ČR Vladimírovi Vlčkovi, ktorý vstúpil do širšieho povedomia najmä počas požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko. Vyznamenal i svojho lekára Miroslava Zavorala za zásluhy o štát v oblasti vedy. In memoriam ocenil zosnulú speváčku Hanu Zagorovú.Medzi takmer osemdesiatkou ocenených sú tiež pamätníčka holokaustu Michaela Vidláková, ktorú v šiestich rokoch odviezli spolu s rodičmi do Terezína, a preživší vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau, izraelský maliar a grafik Jehuda Bacon.Ocenenie in memoriam za hrdinstvo pri záchrane ľudských životov dostali dobrovoľní hasiči Marek Vrba a Jaroslav Fila, ktorí tragicky zahynuli pri výbuchu rodinného domu. Zeman celkovo vyznamenal 78 osobností.Vyznamenania prezidenta podliehajú kontrasignácii predsedu vlády. Premiér Petr Fiala v piatok na Národnom pamätníku Vítkov povedal, že sa mu niektoré mená, ktoré sa Zeman rozhodol oceniť, podpisovali ťažko.Na ceremónii sa nezúčastnili druhý a tretí najvyšší ústavní činitelia, teda predseda Senátu ani predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, a ani väčšina členov vlády.