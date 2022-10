Zeman poverí Jurečku dočasným riadením rezortu životného prostredia

Praha 27. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman súhlasí s tým, aby rezort životného prostredia dočasne viedol šéf ľudovcov (KDU-ČSL) Marian Jurečka, a čaká na oficiálny návrh. Prezident to povedal premiérovi Petrovi Fialovi, s ktorým sa v stredu stretol v Lánoch, informuje spravodajský portál iDNES.cz.



Zeman s Fialom hovoril aj o odovzdávaní štátnych vyznamenaní, na ktoré však Hrad nepozval predsedníčku Poslaneckej snemovne Markétu Adamovú Pekarovú ani Miloša Vystrčila, ktorý sa pravdepodobne onedlho opäť stane šéfom Senátu. Oslavy štátneho sviatku - Dňa vzniku Československa - sa uskutočnia v piatok 28. októbra.



Dôvodom nepozvania týchto činiteľov podľa Zemana je, že neprišli na predchádzajúce odovzdávanie štátnych vyznamenaní v marci. Zeman predsedu vlády uistil, že pozval všetkých členov jeho kabinetu, a to bez ohľadu na výhrady k ich doterajšej práci. Fiala to novinárom povedal po rokovaní s prezidentom na zámku v Lánoch.



Pekarová Adamová a Vystrčil v marci odmietli na Hrad prísť pre skoršie Zemanove proruské postoje.



Jurečka by mal zmienenú funkciu zastávať, kým sa nevyjasní situácia okolo ľudoveckého kandidáta na ministra Petra Hladíka. Ten musí vysvetľovať svoje zapojenie sa do privatizácie domov v Brne, ktorú vyšetruje polícia, obvinený však zatiaľ nie je.



Funkciu ministerky životného prostredia zo zdravotných dôvodov opúšťa Anna Hubáčková. Fiala minulý týždeň po rokovaní ľudoveckého vedenia oznámil, že chce Zemana požiadať, aby dočasným riadením ministerstva životného prostredia poveril predsedu KDU-ČSL a ministra práce a sociálnych vecí Mariana Jurečku.



Fiala uviedol, že sa v piatok zúčastní na udeľovaní štátnych vyznamenaní na Pražskom hrade, hoci sa mu selektívny prístup prezidenta k pozývaniu hostí nepáči. Niektorí ústavní činitelia pozvánky nedostali, ďalší sa na tejto akcii odmietli zúčastniť. Na ceremoniáli nebudú politici koaličných TOP 09 a Pirátov.