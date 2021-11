Zeman poveril Fialu rokovaniami o zostavení novej vlády

Praha 9. novembra (TASR) – Český prezident Miloš Zeman poveril v utorok predsedu Občianskej demokratickej strany (ODS) a lídra koalície SPOLU Petra Fialu rokovaniami o zostavení novej vlády. Pražský hrad o tom informoval na svojej internetovej stránke.



"Vážený pán predseda (Fiala), na základe výsledkov volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR) Vás poverujem, aby ste viedli so zástupcami politických strán zastúpených v PS PČR rokovania, ktorých cieľom je vytvorenie novej vlády. Očakávam, že ma budete informovať o výsledkoch Vášho vyjednávania, aby som sa mohol rozhodnúť o svojom ďalšom ústavnom postupe," napísal Hrad citujúc slová Miloša Zemana v krátkej tlačovej správe, pod ktorou sa podpísal hovorca prezidenta Jiří Ovčáček.



Český spravodajský portál Novinky.cz pripomenul, že Fiala už vládu zostavuje. Koalícia SPOLU a PirSTAN už podpísali koaličnú dohodu, na základe ktorej vytvoria novú vládu. Osemnásťčlenný kabinet by mal viesť líder ODS Fiala.



Zeman ešte v piatok uviedol, že Fialu vymenuje za premiéra. Telefonicky s ním o tejto téme hovoril v sobotu.