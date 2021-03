Zeman požaduje odvolanie Blatného i šéfky SÚKL, dôvodom je Sputnik V

Praha 10. marca (TASR) - Český prezident Miloš Zeman bude chcieť s premiérom Andrejom Babišom hovoriť o možnom odvolaní ministra zdravotníctva Jana Blatného a šéfky českého Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL) Ireny Storovej. Vyjadril sa tak v rozhovore pre server Parlamentní listy. Týchto ľudí v ňom označil za hlavné prekážky pre dovoz ruskej vakcíny Sputnik V do Českej republiky.



"Dvoma najväčšími prekážkami (pre registráciu v Česku) sú minister zdravotníctva Blatný a tiež riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv," povedal Zeman a na ich adresu dodal, že nesú plnú zodpovednosť za úmrtia ľudí v Česku na ochorenie COVID-19.



Spravodajský server Novinky.cz pripomenul, že Blatný v súlade s legislatívou trvá na potrebe schválenia všetkých očkovacích látok Európskou agentúrou pre lieky (EMA).



Ak by sa Babiš rozhodol Blatného vo funkcii ponechať, neprispelo by to podľa prezidenta k zlepšeniu vzťahov. Babiš podľa neho urobil chybu, že za nástupcu bývalého šéfa rezortu Romana Prymulu navrhol "nekompetentného ministra".



Skončiť by podľa Zemana mal aj český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček v súvislosti s presadzovaním nákupu vakcín zo Spojených arabských emirátov.



"V Českej republike platí deľba moci. Názor pána prezidenta je relevantný, ale tým, kto navrhuje personálne zmeny v kabinete, je predseda vlády," reagoval na Zemanovo vyjadrenie podľa Noviniek český minister vnútra Jan Hamáček.