Zeman prijal druhého ministerského kandidáta

Praha 30. novembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijal v utorok v Lánoch druhého ministerského kandidáta, nominanta do čela rezortu kultúry Martina Baxu z ODS. Baxa uviedol, že na stretnutí sa riešili priority a otázky pamiatkovej starostlivosti či získavanie financií na ochranu a fungovanie pamiatok, informuje webový denník Novinky.cz.



"Prvá časť sa týkala predstavenia mojich priorít v oblasti rezortu kultúry. Druhá časť už bola pomerne detailnou debatou, ktorá sa týkala pamiatkovej starostlivosti. Pán prezident sa zaujímal o moje názory na to, akým spôsobom chrániť pamiatky v našej krajine, a tiež ako zabezpečiť finančné prostriedky na tieto účely," povedal po schôdzke na brífingu Baxa.



Jednou z hlavných vecí, ktorú bude musieť po svojom očakávanom nástupe do funkcie riešiť, sú kompenzácie za pandemické reštrikcie dopadajúce na podnikateľov v kultúre.



"Som presvedčený, že by sme mali o kompenzáciách viesť diskusiu. Všetci veríme tomu, že vďaka opatreniam, ktoré bude vláda Petra Fialu prijímať, dôjde k odzneniu tejto krízy. Je preto potrebné pripraviť plán na opätovné otvorenie kultúry – aby sa neopakovala situácia z minulého roka, keď sa mnoho týždňov zaváhalo nad tým, ako kultúru obnoviť," dodal kandidát na ministra kultúry.



"Pán prezident veľmi živo reagoval, kládol konkrétne otázky. Bolo vidno, že problematika oblasti kultúry je mu veľmi dobre známa. Išlo o naozaj živý dialóg," uzavrel Baxa.



Kandidáti prichádzajú za Zemanom podľa abecedného poradia. Ako prvý do prezidentského sídla v Lánoch dorazil v pondelok možný budúci vicepremiér pre digitalizáciu a minister pre miestny rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). V utorok popoludní má doraziť ešte adept na ministra pre európske záležitosti Mikuláš Bek (STAN). Cyklus stretnutí by sa mal skončiť v piatok 10. decembra.



Zoznam kandidátov na ministrov odovzdal Fiala Zemanovi v polovici novembra. Minulý týždeň sa nominácie pre možný konflikt záujmov vzdal podpredseda Starostov Věslav Michalik, ktorý bol kandidátom na post ministra priemyslu a obchodu. Hnutie STAN na jeho miesto vybralo bankára a investora Jozefa Síkelu.