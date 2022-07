Miloš Zeman prijal šéfa českých hasičov

Praha 29. júla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijal v piatok na zámku v Lánoch generálneho riaditeľa Hasičského záchranného zboru ČR Vladimíra Vlčka. Pozval ho, aby sa mu poďakoval za prácu hasičov v Národnom parku České Švajčiarsko. Informoval o tom hovorca prezidenta Jiří Ovčáček na sociálnej sieti Twitter.



Vladimír Vlček na tlačovom brífingu po stretnutí potvrdil, že Zeman sa poďakoval všetkým zložkám, ktoré sa na hasení požiaru podieľajú, vrátane hasičov zo Slovenska a Poľska. Zemana podľa Vlčka tiež zaujímal postup hasiacich prác. Šéf hasičov prezidenta informoval o aktuálnej situácii a o zamýšľaných krokoch s cieľom dostať požiar pod kontrolu.



Jedným z nich je zmena taktiky. "Chceli by sme pripraviť frontálny útok s využitím počasia najmä v priebehu zajtrajška, respektíve víkendu," povedal Vlček. Z tohto dôvodu povolávajú ďalšie posily z Česka.



Prezident so šéfom hasičov diskutoval aj o tom, ako by sa mali do budúcnosti zabezpečiť národné parky z hľadiska požiarnej ochrany. "Nielen pre osoby, ktoré do parkov vstupujú, ale aj pre široké okolie," vysvetlil Vlček.



V Národnom parku České Švajčiarsko aktuálne zasahuje asi 450 hasičov. S prácami už na mieste pomáha ďalší slovenský vrtuľník a od piatkového popoludnia aj hasiace lietadlá zo Švédska.