Zeman: Putin je silná politická osobnosť a iba blázon to môže popierať

Praha 20. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vyzdvihol ruského lídra Vladimira Putina ako silného politika a poukázal na to, že túto skutočnosť nikto nepopiera.



"Prezident Putin je nepochybne silnou politickou osobnosťou. Až na niekoľko bláznov to nikto neodmieta. Mimochodom, (nemecká kancelárka) Angela Merkelová ho nedávno opäť navštívila v Moskve a spravila tak už po 15. raz, ak sa nemýlim," povedal Zeman v nedeľňajšom rozhovore pre českú rozhlasovú stanicu Frekvence 1.



Zeman, hovoriac o vývoji ruského politického systému a Putinových nasledujúcich krokoch, špekuloval, že Putin má tri možnosti, z ktorých si môže v nadchádzajúcich rokoch vybrať.



"Prvou možnosťou je opäť zmeniť úrad - raz ako prezident a raz ako premiér, presne ako predtým s (Dmitrijom) Medvedevom. Druhá možnosť je trocha divoká: dlho sa hovorí o existencii určitého štátneho zväzu Ruska a Bieloruska, pričom Putin by sa mohol stať prezidentom tejto únie. Zdá sa však, že bieloruský prezident (Alexander) Lukašenko to veľmi nepreferuje. Nová alternatíva vyvstala iba nedávno a týka sa vytvorenia Štátnej rady, ktorej by sa mohol stať predsedom," zamyslel sa český prezident, ktorého slová v pondelok citovala tlačová agentúra TASS.



Zeman zároveň poznamenal, že s expremiérom a exprezidentom Medvedevom "vychádza celkom dobre", ale raz si s ním musel počas osobného stretnutia vydiskutovať záležitosť kontroverzného článku zverejneného v ruských médiách, ktorý sa zaoberal udalosťami z augusta 1968 vo vtedajšom Česko-Slovensku.



Putin vo svojom novoročnom pozdrave adresovanom Zemanovi zdôraznil, že jeho účasť na moskovských oslavách 75. výročia víťazstva nad fašizmom bude nepochybne symbolizovať priateľstvo a vzájomnú úctu medzi ruským a českým ľudom.



Spravodajský server Novinky.cz totiž krátko predtým uviedol, že Zeman zvažuje zrušenie návštevy Moskvy, kde sa má v máji 2020 zúčastniť na oslavách 75. výročia konca druhej svetovej vojny. Zemanovi prekáža ruská kritika nedávneho rozhodnutia českého Senátu zaviesť deň pamiatky obetí invázie z augusta 1968.



Horná komora českého parlamentu začiatkom decembra rozhodla, že do zoznamu významných dní krajiny bude zaradený 21. august ako Deň pamiatky obetí invázie vojsk Varšavskej zmluvy z roku 1968 a následnej okupácie Česko-Slovenska. Zeman príslušnú novelu zákona podpísal v polovici decembra.



Ruský rezort diplomacie sa voči tomuto kroku ostro ohradil, pričom obvinil Prahu z účelových a politicky motivovaných snáh o otváranie minulosti a z porušenia ustanovení česko-ruskej zmluvy o priateľstve a spolupráci.