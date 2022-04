Zeman: Rusi sú blázni; Ukrajine a utečencom treba pomôcť

Praha 7. apríla (TASR) - Vojna na Ukrajine je aktom agresie, ktorý mnohých z nás prekvapil, takto zhodnotil prebiehajúci konflikt vo východnej Európe český prezident Miloš Zeman v rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka Mladá fronta DNES.



Prezident zároveň označil Rusov – pretože zaútočili na Ukrajinu – za bláznov. Poznamenal, že Česko by malo pomôcť Ukrajine aj utečencom. Pripomenul tiež svoj rozhovor z februára, keď tvrdil, že žiadna vojna na Ukrajine nebude.



"Vtedy som v rozhovore práve s vami povedal, že Rusi nie sú blázni, a preto na Ukrajinu nezaútočia. To, že zaútočili, znamená, že blázni sú," povedal teraz Zeman. "Rusko týmto konaním ničí nielen Ukrajinu, ale aj samo seba," dodal.



Vysvetlil tiež, prečo sa zmenil jeho predtým veľmi vrúcny vzťah k Rusku. "Viete, samozrejme, že som bol zástancom korektných vzťahov s Ruskou federáciou. Okrem iného aj preto, že Rusi sú významným dodávateľom energie. Na druhej strane existujú hodnoty ako napríklad ľudské životy, ktoré sú predsa len nad obchodnými záujmami. Preto došlo k zmene môjho postoja," povedal Zeman.



Prezident tiež súhlasí s dodávkou tankov z Česka na Ukrajinu, o ktorej v utorok informoval denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na predstaviteľov českého ministerstva obrany. "Myslím si, že tanky T-72 sú významnou pomocou pre Ukrajinu, a nemám absolútne žiadne námietky proti tejto dodávke," vyhlásil.



Okrem Ukrajiny by Česko malo podľa Zemana pomáhať aj jej utečencom. "Na rozdiel od iných nezastávam názor, že podpora ukrajinských utečencov je niečo, čo protirečí záujmom českých občanov," uviedla hlava štátu v interview.