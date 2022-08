Zeman sa v Lánoch stretol so Schwarzenbergom

Praha 18. augusta (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa v stredu v Lánoch stretol s Karlom Schwarzenbergom, bývalým ministrom zahraničných vecí ČR a svojím niekdajším protikandidátom z boja o prezidentský úrad v roku 2013.



Na sociálnej sieti Twitter to uviedol prezidentov hovorca Jiří Ovčáček, ktorého cituje spravodajský webový portál iDNES.cz.



Schwarzenberg uviedol, že pozvanie na obed do Lán prišlo po prvýkrát odvtedy, ako sa Zeman ujal úradu prezidenta. Bývalý šéf českej diplomacie označil schôdzku za "príjemné susedské stretnutie", politiku podľa jeho slov "neriešili".



Zeman so svojou manželkou Ivanou v pondelok v Lánoch hostili aj bývalého prezidenta ČR Václava Klausa s manželkou Líviou.



"Pán prezident veľmi rád pozval Karla Schwarzenberga do Lán, aby spolu debatovali o súčasnom dianí. Určitú neformálnosť schôdzky podčiarkuje krásne prostredie zámockého parku," uviedol Ovčáček.



"Bolo to príjemné susedské stretnutie s kultivovanou konverzáciou o dejinách, vývoji v uplynulých rokoch a podobne. Žiadne politické a iné otázky sme neriešili," povedal Schwarzenberg.



Zeman a Schwarzenberg sa stretli pred takmer desiatimi rokmi počas historicky prvej priamej voľby prezidenta ČR.



Obaja muži vďaka volebným hlasom verejnosti postúpili do druhého kola o prezidentský mandát, ktorý nakoniec získal s 54,8 percentami a rozdielom takmer pol milióna hlasov Zeman.



Zeman sa o prezidentský mandát znovu uchádzal aj v roku 2018. Opäť postúpil do druhého kola; tentoraz s prevahou "iba" 150.000 hlasov zvíťazil nad bývalým predsedom Akadémie vied Českej republiky (AV ČR) Jiřím Drahošom.