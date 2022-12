Zeman sa vo svojom poslednom vianočnom posolstve rozlúčil s občanmi

Praha 26. decembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v pondelok vo svojom poslednom vianočnom posolstve označil za najvýznamnejšiu udalosť uplynulého roka ruskú agresiu na Ukrajine. Vyjadril nádej, že Rusko územie Ukrajiny opustí. Zároveň sa rozlúčil s občanmi, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Najvýznamnejšou udalosťou roka 2022 bola podľa Zemana ruská agresia proti Ukrajine. "Bol som vždy stúpencom korektných ekonomických vzťahov s Ruskou federáciou, najmä pre dodávky relatívne lacných energetických surovín. Ale sú situácie, keď ekonomické záujmy musia ustúpiť záujmom bezpečnostným," uviedol prezident ČR.



Celosvetová bezpečnosť je podľa jeho slov touto agresiou ohrozená. "Plne podporujem pomoc ČR bojujúcej Ukrajine a verím, že tlak slobodných krajín skôr alebo neskôr prinúti Rusko, aby územie Ukrajiny opustilo," vyjadril nádej Zeman.



Za ďalší významný problém tohto roka označil energetickú krízu. Prispela k nej podľa neho ruská agresia, ale aj "zelený fanatizmus", tzv. green deal. Tretím najväčším problémom v tomto roku bola podľa Zemana inflácia.



V druhej časti prejavu Zeman bilancoval svoje 32-ročné pôsobenie v politike. "Zloženie účtov" pokladá za svoju povinnosť voči občanom. "Ako prezident republiky som sa v prvom rade snažil hájiť české národné záujmy," uviedol prezident s tým, že národným záujmom Česka musí byť podpora exportu. Podľa svojich slov sa preto snažil mať korektné vzťahy so všetkými významnými krajinami vo svete. Pripomenul, že srdcovou záležitosťou jeho pôsobenia v prezidentskom úrade bol vzťah s Izraelom.



"Po 8. marci odídem do starobného dôchodku. Budem čítať zaujímavé knihy a budem aj spomínať," povedal Zeman. "Je čas sa rozlúčiť," pokračoval a zacitoval z básne Vítězslava Nezvala: "A keby sme sa viackrát nevideli, bolo to krásne a bolo toho dosť. Zbohom a šáteček!" zakončil svoj posledný vianočný prejav český prezident.



Miloš Zeman sa po nástupe na post prezidenta ČR v roku 2013 rozhodol presunúť tradičný novoročný prejav z 1. januára na 26. decembra. Vysvetlil to tým, že chcel nadviazať na československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka a jeho vianočné prejavy v období prvej Československej republiky.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)